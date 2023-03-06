Выставка-показ исторических костюмов откроется в Тюмени 8 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка реконструкций исторических костюмов горожан XIX-XX веков откроется во дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 8 марта в 13 часов.

Как сообщают организаторы, событие пройдет в рамках совместного проекта "По тюменской мостовой", реализуемого агентством креативных индустрий (ТАРКИ) и создателем студии исторического костюма и бренда "Катя и все ее платья" Екатериной Макаровой при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Тюменцы и гости города всех возрастов смогут увидеть копии исторической одежды, сшитые по фотографиям, модным журналам тех столетий и реальным образцам из фондовых коллекций тюменских музеев. Для создания тщательно изучались региональные особенности и тенденции мировой моды, документы и воспоминания. Комплексы одежды разных десятилетий XIX-XX веков воссозданы с максимальным соблюдением аутентичных материалов и технологий.

"Уникальность проекта заключается в том, что в Тюмени впервые краеведение и мода объединяются в современном формате интерактивности, что дает возможность почувствовать себя частью культуры всего народа не только через страницы учебников, но и прикоснуться руками", — сообщили организаторы.

Важнейшей частью проекта остается живое общение, дефиле исторического костюма, просветительские лекции, участие в культурных праздниках.

Выставка исторических костюмов продлится до 12 июня. Подразумевается, что она будет передвижной - выставочные экземпляры представят на различных городских площадках.

Также в рамках проекта запланировано создание альбома-каталога и видеоролика, которые подготовят совместно с АНО "Студия авторского кино "Саквояж".

Возрастное ограничение: 12+.