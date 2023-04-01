Средства для помощи людям с аутизмом в Краснодоне собрали на инфомарафоне в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 тюменцев стали участниками благотворительного инфомарафона, который провели в Тюмени в преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма 31 марта.

В концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири", который стал площадкой мероприятия, пришли родители с детьми с нарушениями развития, инвалидностью, аутизмом, специалисты сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, представители некоммерческих организаций.

В ходе инфомарафона общественники организовали сбор средств для помощи детям, находящимся в краснодонском учреждении для людей с ментальными нарушениями. Для них на деньги благотворителей хотят приобрести оргтехнику и распечатать методические пособия – разработку тюменской организации "Открой мне мир". Ранее сотрудники учреждения из Краснодона обратились за помощью в областную думу. Парламентарии познакомили их с представителями организации "Открой мне мир".

"У нас есть материалы, которые мы могли бы предоставить. В Краснодоне нет возможности тиражировать эти методические наработки, так как есть проблемы с оргтехникой. Тюменским педагогам очень нравится наше пособие. Думаю, в Краснодоне его тоже оценят", – рассказала директор тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова.

Также были собраны средства для приобретения необходимого для отделения ранней помощи и мастерских "Мир на Сургутской" – два проекта ТРАНБО "Открой мне мир".

Гвоздем программы инфомарафона стал модный показ, участие в котором приняли люди с аутизмом и нарушением развития. Одежду для дефиле предоставили тюменские и екатеринбургские дизайнеры. Такое событие проходит в Тюмени впервые. По словам Маргариты Суворовой, инициатива организовать его исходила от модельного агентства Daisy.

"Мы бы, наверно, никогда не решились на такое. Выходили малыши в платьях. В конце ребята постарше надели футболки, рисунки и надписи для которых они придумали сами. На ткань их перенесли типографским способом. Вообще эти футболки, шоперы, значки и блокноты пользуются большой популярностью среди жителей Тюмени. Ими интересуются на ярмарках", – рассказал Маргарита Суворова.

По ее словам, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма учрежден, чтобы донести проблему аутизма, рассказать о необходимости профессиональной поддержки для таких людей. "Мы сегодня это и показали. Были представлены проекты, работа специалистов, которые занимались с детьми на мастер-классах. Модный показ также был большой работой специалистов, чтобы дети смогли выйти и выступить", – добавила директор ТРАНБО "Открой мне мир".

Анна Солодянкина пришла на инфомарафон со своим 19-летним сыном Михаилом, у которого есть инвалидность. Женщина убеждена, что такие встречи полезны, необходимо информировать общество о проблемах взрослых инвалидов, поднимать вопрос их занятости. "Если для детей обучение существует, то для взрослых с инвалиностью оно ограничено. Нам повезло, что мы попали в проект "Мастерские "Мир на Сургутской". Я испытала психологическое облегчение, когда появилась эта инициатива. Ребенок после посещения мастерской меняется. Он стал более самостоятельным, приобрел новые навыки. Он уже может готовить простые блюда – тот же бутерброд. Раньше мы не пользовались ножом. Многие родители бояться этого, но профессионалы тьюторы убирают эти страхи у детей и взрослых", – рассказала тюменка.

Ее сын посещает мастерские с начала их работы. Здесь люди с ментальными нарушениями занимаются всеми видами деятельности поочередно. Помимо кулинарии сюда входит выращивание микрозелени. С сентября в мастерских откроется собственная типография, в которой тюменцы с аутизмом смогут самостоятельно печатать принты на футболках, шоперах и сувенирах.

Инна Пахомова