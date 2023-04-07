110 участников проекта "Экософия" приехали в Тюменскую область из 33 регионов страны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

110 человек из 33 регионов России объединил третий полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Тюменской области. Старт событию дали в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 7 апреля.

Полуфинал собрал сильнейших экоактивистов проекта, набравших по итогам онлайн-испытаний более 350 баллов и выполнивших все задания предварительного отбора. Они примут участие в образовательных, командообразующих и оценочных мероприятиях в Тюмени и Тюменской области.

Тюменскую область не случайно выбрали для проведения этого мероприятия, отметила директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева. "О тюменской земле не зря идет слава гостеприимного, радушного края. Я уверена, что у нас вы проведете время с пользой. Мы по праву считаем себя одними из лидеров экологической повестки РФ. Мы ценим, что регион выбрали для проведения полуфинала. Надеемся на плодотворное сотрудничество и обмен опытом", — сказала Елена Уляшева.

Она напомнила, что по версии Министерства природных ресурсов РФ регион признан пятым "зеленым" субъектом РФ. Жители Тюменской области активно участвуют во всех федеральных тематических акциях, например, "Вода России", "Зеленая Россия", "БумБатл". Отдельно она остановилась на проекте "Экодом", который при поддержке правительства региона реализуют СИБУР и Тюменское экологическое объединение. 7 апреля с 15 до 17 часов в экодоме на Цветном бульваре состоится диалоговая площадка с экспертами проекта "Экософия" "Разговор о будущем".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники конкурса включились в работу с первого дня полуфинала. Стартовали оценочные мероприятия по решению партнерских и региональных экокейсов. 8 апреля конкурсанты отправятся в Тобольск, где посетят кремль, ООО "ЗапСибНефтехим" и проведут сессии по защите кейсов партнеров полуфинала. Эксперты оценят умение участников полуфинала презентовать себя и свои экоинициативы, работать в команде и решать задачи по развитию экологической культуры.

Среди участников полуфинала как представители профильных региональных министерств и руководители крупных некоммерческих организаций, так и активные эковолонтеры, которые инициируют собственные проекты, экопредприниматели, представители творческих профессий. Возраст конкурсантов – от 18 до 58 лет. В результате конкурсного отбора полуфинала сформируют "Экосборную России".

По словам руководителя департамента регионального развития АНО "Россия — страна возможностей" Владимира Кирксова, по итогам финала отберут 15 лидеров, которые получат медиапакеты. Благодаря медийной поддержке победители смогут продвигать свои идеи, привлекать к ценностям экологической философии больше людей.

Как отметила руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Вита Саар, полуфинал проходит в новом формате. Так, впервые 9 апреля у мультицентра "Контора пароходства" состоится большое открытое городское мероприятие, на котором участники проекта смогут проявить себя и привлечь тюменцев к экологичному образу жизни.

Отметим, в дни полуфинала "Экософии" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова для посетителей будут организованы три выставки. Это художественные работы проекта "Осознанность" полуфиналиста конкурса "Экософия" Сергея Кожуховского, 16 картин финалистки проекта "Экософия" Ульяны Беловой под общим названием "Мусореализм" и 16 фоторабот из коллекции международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" – партнера проекта и наставника номинации "экоарт". По окончании полуфинала выставки планируется передать в подарок Тюмени для передвижной экспозиции.

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в июне 2022 года. Сейчас это огромное сообщество, к которому присоединились почти 50 тыс. человек. Первый полуфинал проекта состоялся в начале ноября в Калуге и собрал более 200 участников из разных регионов России, а также Беларуси и Казахстана. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 человека из 19 регионов России. Еще один завершающий полуфинал пройдет в Архангельске — со 2 по 6 июня. Гранд-финал состоится в Нижнем Новгороде с 27 по 30 июля.

Присоединиться к проекту, чтобы завести новые знакомства и получить поддержку своих экоинициатив, можно в любое время, зарегистрировавшись на сайте проекта экософия.рф.

Инна Пахомова