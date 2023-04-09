На фестивале "Экософия в Тюмени" говорят о переработке пластика и разумном потреблении

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Узнать больше о переработке пластика, выращивании деревьев и разумном потреблении могут жители Тюмени на фестивале "Экософия в Тюмени", который стартовал на набережной у мультицентра "Контора пароходства" 9 апреля.

Горожане могли выбрать занятие на свой вкус — изготовить декоративную корзину, создать авоську или ковер из старой одежды, кастомизировать одежду. Интерес у прогуливающихся с детьми родителей вызвала площадка "Экодома". Все желающие могли покрутить педали велошредера, измельчить пластиковые крышки и изготовить из получившейся крошки брелок на память.

На сегодня в Тюмени действуют три таких пространства. "В "Экодоме" принимаем разные виды сырья: три вида пластика, стекло, бумагу и металл. "Мы можем изготавливать из переработанных крышек брелоки, запекать флекс и получать вазы или планшеты для документов. При работе с пленкой можно получить обложки для документов, картхолдеры. Наши мастер-классы бесплатны, необходима запись. Судя по нашему ежедневному трафику, наши "Экодома" пользуются популярностью причем во всех направлениях — как площадки для проведения мастер-классов, лекций, сбора вторсырья", — рассказала ведущий специалист "Экодомов" Кристина Гребнева.

К лету в тюменских "Экодомах" запустят интересную программу. В расписание войдут новые события. Следить за работой "Экодомов" можно в группе во ВКонтакте.

Чуть дальше желающие могут присмотреть себе питомца. Здесь развешены фотографии животных, которые содержатся в Тюменской региональной общественной организации "Мурка и Васька", приют "Кошки из Alice". Все четвероногие приучены к лотку, стерилизованы. "По моей практике, большая часть кошек из приюта хорошо приживаются дома. Владельцы приютов всегда рассказывают потенциальным хозяевам об особенностях каждого животного, чтобы они обрели свою любящую семью", — поделился волонтер Илья Земеров.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На площадке Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства показывают, как из трикотажной пряжи сделать коврики наподобие тех, что у многих делали бабушки, накидки на стулья, корзинки, домашние тапочки. В профессиональном образовательном учреждении есть свое экологическое направление. "Мы проводим мероприятия по сбору вторсырья, субботники и другие события. В экологическом направлении у нас задействованы около десяти преподавателей. Мероприятия проводим каждый месяц", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Виктория Спиридонова.

В одном из шатров собирают вторсырье. За сдачу одного килограмма макулатуры участникам вручают лотерейные билеты, которые нужны опустить в лототрон возле сцены. В конце каждого часа фестиваля проводят розыгрыши.

Отдельно гости фестиваля могли познакомиться с продукцией местных производителей. Мед с пасек Тюменского и Исетского районов и продукты пчеловодства представило личное подсобное хозяйство Валентины Плеховой. "Я разделяю здоровый образ жизни. Люди не должны употреблять вредную химию, генетически модифицированные продукты. Сладкое можно заменить медом. Призываю всех покупать мед от местных пчеловодов", — рассказал Геннадий Плехов.

Интерес тюменцев также привлекла продукция из конопли от экомаркета Ural Hemp. Здесь можно увидеть носки, рюкзаки ручной работы, косметику из одного сырья. Руководитель экомаркета Глеб Новоселов рассказал, что его компания занимается возрождением культуры коноплеводства. "Наша страна когда-то была в лидерах по выращиванию конопли. Выращивали почти до миллиона гектар. Мы будем строить крупнейший на Урале завод по переработке конопли, будем насыщать внутренний рынок. Первая наша цель — дать текстиль. У него есть хорошие природные свойства: он крепкий, хорошо дышит и его можно использовать в разных сферах — в медицине, при создании военной и гражданской одежды", — добавил он.

На ярмарке гости пробуют джемы от тюменского бренда свежемороженых ягод и овощей Soberry. Этот продукт предприниматели производят из собственного сырья. Все джемы с натуральными ингредиентами, заверил основатель бренда Владимир Бабкин. Участие в фестивале "Экософия в Тюмени" соотносится с философией компании. "Мы ответственно относимся к ресурсам. На производстве собираем картон, пленку. Понимаем, что можно это просто выбросить, а можно сдать в переработку и повысить эффективность нашей компании. Мы поддерживаем данное мероприятие. Это хорошая инициатива", — поделился предприниматель.

Несколько видов джема, представленных тюменской компанией на ярмарке, имеют уникальные вкусы. По словам Владимира Бабкина, такие трудно встретить в магазинах и на маркетплейсах. Например, есть сочетание клубники и маракуйи, малины и мяты, манго и ананаса, инжир и грецкий орех. На этом тюменские предприниматели не останавливаются, они уже продумывают новые вкусы. Попробовать новые джемы можно будет уже на маркетах, которые пройдут в Тюмени в ближайшее время.

Это открытое городское событие — часть третьего полуфинала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия — страна возможностей", который стартовал в Тюменской области 7 апреля.

Инна Пахомова