Благотворительные показы для организаций Тобольска запустил "Свободный молодежный театр"

| Фото: из сообщества "Свободный молодежный театр | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Свободный молодежный театр | Тобольск" во ВКонтакте

Цикл благотворительных показов запустил "Свободный молодежный театр" в Тобольске в рамках грантового проекта "В контакте с городом". Представители и подопечные общественных организаций города могут посетить спектакли театра вне репертуара бесплатно по предварительной записи.

16 апреля гостями "Свободного молодежного театра" стали воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дом детства" и участники клуба "Молодая семья". Зрители увидели театрализованный концерт "Абонент доступен только для звонка".

"Состоялось открытие цикла показов, на который будут приходить представители разных общественных структур. Мы работали в таком формате и раньше. Следующие встречи пройдут в июне, августе, сентябре-октябре. Благотворительные показы стараемся организовывать для новых структур. Так, на нас вышел "Дом детства". Его представители написали о том, что хотят попасть на спектакль", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор "Свободного молодежного театра" Ольга Солодова.

В конце 2022 года инициатива "В контакте с городом" стала победителем конкурса социально значимых проектов "Формула хороших дел" компании СИБУР. Старт проекту дали в марте 2023 года. В честь года писателя, художника и этнографа Михаила Знаменского художница создала в окнах театра коллаж.

"В июне в рамках проекта запланированы гастроли тюменской театральной мастерской "Будильник" - они покажут экологический уличный спектакль "Свалка". А ко Дню города мы планируем принять участие в театрализованном шествии, где заявим о себе. Соберем образы, костюмы, сделаем баннеры. Раз проект называется "В контакте с городом", то мы стараемся все события направить на взаимодействие с городом", — поделилась Ольга Солодова.

Также в 2023 году, который объявлен Годом педагога и наставника, "Свободный молодежный театр" сотрудничает с Центром молодежных инициатив, где реализует проект "Наставник". В начале мая здесь пройдут различные мастер-классы для подрастающего поколения, например, по гриму.

Отметим, получил поддержку СИБУРа и другой проект "Свободного молодежного театра" — "Киногараж". В программу этого фестиваля войдут лекции и разборы просмотренных отечественных кинопроизведений мастерами-киноведами и кинокритиками в формате онлайн. К его реализации приступят в мае.

Инна Пахомова