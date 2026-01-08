  • 8 января 20268.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

О судьбе Текутьева расскажут тюменцам на экскурсии по выставке

Общество, 10:01 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

С жизнью и деятельностью Андрея Текутьева познакомят посетителей стационарной экспозиции библиотеки истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 9 января. Начло экскурсии — в 12 часов.

Экспозиция рассказывает о непростом, но колоссально успешном жизненном пути выдающегося городского руководителя, купца, мецената, благотворителя — одного из самых ярких предпринимателей и общественных деятелей в истории Тюмени.

Подробности — в сообществе Текутьевки ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# экскурсии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 08.01.2026Тюменцев научат анализировать кино
12:01 08.01.2026На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД
11:29 08.01.2026Как действовать при ожоге от фейерверка, объяснил врач
11:09 08.01.2026На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора