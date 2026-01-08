О судьбе Текутьева расскажут тюменцам на экскурсии по выставке
С жизнью и деятельностью Андрея Текутьева познакомят посетителей стационарной экспозиции библиотеки истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 9 января. Начло экскурсии — в 12 часов.
Экспозиция рассказывает о непростом, но колоссально успешном жизненном пути выдающегося городского руководителя, купца, мецената, благотворителя — одного из самых ярких предпринимателей и общественных деятелей в истории Тюмени.
Подробности — в сообществе Текутьевки ВКонтакте.
Возрастное ограничение: 12+.