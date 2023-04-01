Фестиваль "Радуга талантов" соберет театральные коллективы в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Городской театральный детско-юношеский фестиваль "Радуга талантов" организует коллектив "Свободного молодежного театра" в Тобольске 13 и 14 мая.

Событие привлекает не только тоболяков, но и представителей других городов области и даже регионов. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор "Свободного молодежного театра" Ольга Солодова, к фестивалю уже проявили интерес жители Шадринска и Ишима.

"Я уже задумываюсь над тем, чтобы перевести событие с городского уровня на региональный. Люди интересуются. Недавно я была на севере, и там представители местных коллективов спрашивали про наш фестиваль. Может, действительно, есть смысл укрупнить его", — добавила она.

В 2023 году городской фестиваль "Радуга талантов" пройдет в два конкурсных дня. Организаторы решили немного сократить его — ранее событие было развито на три дня.

"В прошлом мы собрали десять коллективов. Показали такое же число спектаклей. Я была приятно удивлена, что интерес проявили не только детские коллективы, но и творческая группа пожилых людей, которые попросились к нам. Поняла, что у пенсионеров есть потребность куда-то выходить, послушать мнения экспертов и жюри. В этом году они уже позвонили нам, попросили выслать положение, спросили, могут ли участвовать", — поделилась Ольга Солодова.

Положение фестиваля разработано, в ближайшее время в сообществе "Свободного молодежного театра" во ВКонтакте выйдет пост о событии.

Инна Пахомова