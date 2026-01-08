Врачи помогают восстановиться юной тюменке после сложнейшей операции на мозге

Восстановиться после уникальной операции помогают 14-летней Оле специалисты лечебно-реабилитационного центра "Надежда" в Тюмени.

В 2023 году у девочки обнаружили гигантскую аневризму базилярной артерии головного мозга. Операция была связана с огромными рисками, включая вероятность не выйти из комы. Хирурги выполнили трепанацию черепа, удалили две косточки, чтобы снизить давление на аневризму, наложили на нее клипсу и вшили дополнительную артерию, взятую из руки девочки, для питания мозга.

После операции начался трудный этап восстановления. На конец 2025 года состояние подростка все еще было тяжелым: шаткая, неуверенная походка, медленный темп речи, потухший взгляд.

За две недели реабилитации в центре удалось добиться значительных результатов. Оля самостоятельно проходит до 10 метров без поддержки, значительно окреп мышечный корсет, улучшилась координация, речь ребенка стала более беглой.

"Сейчас, спустя два года после операции, жизнь Оли требует осторожности: контроль давления, ограничения в спорте, необходимость избегать болезней. Но это – жизнь, которую врачи сумели сохранить, а специалисты по реабилитации – наполнить движением и смыслом", — поделились в пресс-службе медучреждения.