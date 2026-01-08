  • 8 января 20268.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Врачи помогают восстановиться юной тюменке после сложнейшей операции на мозге

Общество, 09:47 08 января 2026

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Восстановиться после уникальной операции помогают 14-летней Оле специалисты лечебно-реабилитационного центра "Надежда" в Тюмени.

В 2023 году у девочки обнаружили гигантскую аневризму базилярной артерии головного мозга. Операция была связана с огромными рисками, включая вероятность не выйти из комы. Хирурги выполнили трепанацию черепа, удалили две косточки, чтобы снизить давление на аневризму, наложили на нее клипсу и вшили дополнительную артерию, взятую из руки девочки, для питания мозга.

После операции начался трудный этап восстановления. На конец 2025 года состояние подростка все еще было тяжелым: шаткая, неуверенная походка, медленный темп речи, потухший взгляд.

За две недели реабилитации в центре удалось добиться значительных результатов. Оля самостоятельно проходит до 10 метров без поддержки, значительно окреп мышечный корсет, улучшилась координация, речь ребенка стала более беглой.

"Сейчас, спустя два года после операции, жизнь Оли требует осторожности: контроль давления, ограничения в спорте, необходимость избегать болезней. Но это – жизнь, которую врачи сумели сохранить, а специалисты по реабилитации – наполнить движением и смыслом", — поделились в пресс-службе медучреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 08.01.2026Тюменцев научат анализировать кино
12:01 08.01.2026На трассе под Уватом усилят контроль за соблюдением ПДД
11:29 08.01.2026Как действовать при ожоге от фейерверка, объяснил врач
11:09 08.01.2026На ночную экскурсию с фонариком приглашает Музей тюменских историй

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора