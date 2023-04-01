Школу казачьих традиций для трудных подростков запустят в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Школу казачьих традиций запустят в Центре русской культуры в мкрн "Тура" в Тюмени в середине сентября. Трудных подростков будут приобщать к народному фольклору и военным дисциплинам.

Для участия в проекте соберут 20 подростков, состоящих на разных видах учета. Затем их внедрят в клубные формирования Центра русской культуры, в которых они будут обучаться на протяжении шести недель.

"Наши педагоги будут плотно работать с ним. Им предстоит изучить строевую подготовку, фланкировку шашкой, военные дисциплины, основы медицины и народный фольклор", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" менеджер по культурно-массовому досугу Центра русской культуры Екатерина Тыщенко.

Отметим, в Центре русской культуры с трудными подростками вместе с сотрудниками отдела полиции № 3 работают на протяжении двух лет. В самом учреждении среди педагогов есть потомственные казаки.

"Имея наработанный опыт, мы решили приобщить трудных подростков к казачьей культуре. Что любят казаки? Свою страну, семью. Они всегда готовы встать на защиту Родины", — рассказала менеджер.

Проект завершится 14 октября — в Покров день. Участникам "Школы казачьих традиций" предложат принять участие в итоговой конкурсной программе. В финале они смогут показать все свои навыки, которым они обучились. "Мы хотим, чтобы после проекта дети не разбежались, а остались в наших клубных формированиях и занимались дальше. Конечно же, все зависит от их желания", — добавила Екатерина Тыщенко.

Отметим, по итогам городского конкурса "Инициатива" проект получил 20 тыс. рублей. Результаты подвели в администрации Тюмени 21 апреля.

Инна Пахомова