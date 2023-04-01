Семь тюменских социальных проектов получили поддержку на конкурсе "Инициатива"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь тюменских социальных проектов получили финансовую поддержку по итогам городского конкурса "Инициатива". Церемония награждения победителей и призеров состоялась в малом зале администрации Тюмени 21 апреля.

15 тыс. рублей на реализацию проекта "Путь домой" в 2023 году получил благотворительный фонд помощи бездомным животным "Горячая линия "Потеряшки". Инициативу реализуют в городе уже два года. По задумке авторов идеи, юные тюменцы могут выбрать фотографию кошки или собаки, которая находится на передержке у волонтеров, и сделать рисунок. После работы горожан оформляют в выставку. Отметим, по итогам проекта в 2022 году владельцев обрели 20 бездомных животных.

20 тыс. рублей выделили на молодежный проект "Школа казачьих традиций". Занятия в клубных формированиях Центра русской культуры будут проводить для подростков и детей из неблагополучных семей.

На реализацию марафона семейных ценностей "Семья #ПроВсе. Клуб #ПроВсе" направят 25 тыс. рублей. Это обучающая площадка, где обсудят ключевые проблемы в сфере семейно-нравственных ценностей молодежи.

Проект "Танцы без границ" ориентирован на людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Для них организуют танцы на колясках. На эту инициативу выделили 30 тыс. рублей.

На 40 тыс. рублей сотрудники Централизованной городской библиотечной системы приобретут реквизит для спектакля "Музыка свободы". Постановка основана на реальных историях защитников Донбасса. "Благодарна организаторам конкурса "Инициатива" за то, что они поверили в нас и поддержали. Думаю, мы сделаем достойный продукт для Тюмени", – сказала заведующая информационно-библиотечным центром для молодежи Светлана Яркова.

Поддержка в размере 50 тыс. рублей досталась авторам проекта "Кадры решают все". Диплом победителя вручили Тюменской городской молодежной общественной организации "Военно-патриотический клуб "Барс".

50 тыс. рублей на спектакль "Давайте сочиним оперу" получил региональный общественный благотворительный фонд "Талант".

Здесь же подвели итоги конкурса "Лето — это маленькая жизнь". В 2023 году 14 учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики Тюмени представили 16 программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на период летних каникул.

Инна Пахомова