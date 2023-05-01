Выставка портретов доноров костного мозга откроется в Тюмени осенью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку портретов доноров костного мозга откроют в Тюмени осенью. На реализацию проекта по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" выделили 100 тыс. рублей.

"В России наблюдается нехватка доноров костного мозга. В регистре насчитывается только 190 тысяч человек, а необходимо 500 тысяч. Поэтому мы решили создать фотовыставку, героями которой станут доноры костного мозга из регистра", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Дарья Чиркова.

Все фотографии будут "оживать" при наведении на них камеры. Так, посетители выставки смогут подробнее узнать о донорстве. Кроме того, в рамках проекта пройдут лекции про донорство костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Выставка откроется к Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу сентября.

Напомним, по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив "Моя идея" поддержку получили авторы 13 проектов. На реализацию идей им выделили от 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще один проект, получивший 100 тыс. рублей, — спектакль о трех ополченцах Донбасса "Музыка свободы". Его премьера намечена в Тюмени на 6 мая.

Инна Пахомова