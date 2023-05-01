Жителям Тюмени рассказали о лидерах молодежных сообществ региона через документальное кино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Через документальные фильмы жителям Тюмени рассказали о лидерах молодежных сообществ региона. Премьерный показ кинолент в рамках проекта "Люди, которым нужно немного больше" состоялся на летней площадке мультицентра "Контора пароходства" 25 мая.

Этот проект в 2022 году был инициирован командой мультицентра "Моя территория". В том же году он стал победителем первого сезона Всероссийского конкурса "Росмолодежь. Гранты". "С 2011 года мы активно работаем с лидерами, сообществами нашего региона, активно развиваем их деятельность. Нам захотелось рассказать, кто эти лидеры, чем они живут, с чего начинался их путь. Есть много вещей, через которые они прошли, чтобы сейчас по праву называться ребятами, которые делают молодежную политику у нас в регионе", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель бренда "Моя территория", куратор мультицентра "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме Ирина Мустыгина.

На премьере тюменцы ознакомились с историями девяти лидеров. В фильмах они рассказывают о препятствиях, через которые прошли, как собирали команду, искали единомышленников. В киноленты включены интервью с лидерами, сцены из их работы и жизни в формате сторителлинга.

В съемках приняли участие автор и руководитель эколого-просветительского проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова, директор центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова, директор центра креативных проектов сельских территорий "Дом вверх дном" Федор Маслов и другие.

Одним из героев стал председатель тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко. "В Тюмени много людей, которые делают дела на благо региона. Стать героем фильма — это очень приятно и похвально", — сказал молодой человек.

Постоянный состав регионального отделения ВСКС, возглавляемого Максимом Бойко, насчитывает 40 постоянных участников. В первую очередь студенты работают с населением в сфере повышения культуры безопасности — проводят занятия с детьми, взрослыми, мероприятия различных форматов. "Самый важный блок работы — помощь в чрезвычайных ситуациях, например, по тушению лесных пожаров, пострадавшим людям. Также оказываем содействие сотрудникам МЧС в эвакуации. В 2023 году мы уже со 2 апреля заступили на круглосуточное дежурство. Как раз первый вызов был в этот день — привлекли на тушение возгораний травы. Вообще последний месяц был тяжелым. Ребята помогали и на эвакуации детей в Успенке, работали в Богандинском, Речкина. По согласованию с Главным управлением МЧС России по Тюменской области выезжаем туда, где необходима помощь", — пояснил он.

Также в сообществе мультицентра "Моя территория" в социальной сети во ВКонтакте до конца мая опубликуют подкасты на разные темы: медицина, здоровье, патриотизм, экология, спорт, образование. Они уже все записаны, их выпускают поочередно. Например, к 9 Мая был выпущен подкаст о патриотическом воспитании с грантрайтером и общественным деятелем Максимом Шереметьевым.

Инна Пахомова