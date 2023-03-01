Всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени на улице Дзержинского

| Фото: vk.com/streetdreams2022 | Фото: vk.com/streetdreams2022

Всероссийский фестиваль уличных театров "Сны улиц" в 2023 году пройдет на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Проект признан победителем конкурса по предоставлению грантовой поддержки СО НКО. Всего эксперты поддержали пять проектов на общую сумму 3,2 млн рублей, сообщает региональный департамент культуры.

На конкурсный отбор поступило 15 заявок. Победителями по количеству баллов признан проект креативного центра "Земля искусства" по обучению детей народным промыслам и ремеслам. Региональный конкурс "Книга года" выявит лучшие социально значимые произведения и будет популяризировать региональную литературу. Авторы проекта "Наше наследие. Народные художественные промыслы Тюменской области" проведут мастер-классы по ковроткачеству и экскурсии в косторезные мастерские Тобольска.

"Фольклорные жемчужины Тюменской области-2023" в экспедициях соберут и систематизируют материалы по региональному фольклору, откроют лаборатории для руководителей любительских коллективов.

"Самая серьезная конкуренция была в направлении популяризации народных художественных промыслов и ремесел. Победителем в этой номинации признан креативный центр "Земля искусства". В Год педагога и наставника особый акцент в проекте будет сделан на внедрение практик в образовательные программы", - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Конкурсный отбор среди НКО по предоставлению грантов на реализацию творческих проектов проводится в рамках реализации нацпроекта "Культура".