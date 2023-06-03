120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница"

| Фото: из сообщества "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте

120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница". Игровое мероприятие для школьников включало выезд на территорию ландшафтного парка "Норгород", расположенного на участке Синицинского бора в Ишимском районе.

Как рассказал руководитель экологического объединения "ЭкоПросветОтряд", участник команды организаторов Роман Дробунин, на первом этапе прошла онлайн-олимпиада "Позабыть нельзя", в которой приняли участие 144 школьника и студента.

Победителей олимпиады пригласили на итоговое событие проекта — игру "Зарница". На втором этапе участников поделили на четыре-пять команд. Каждая получила маршрутный лист с указанием станций, на которых предложено задание. Так, дети научились оказывать первую помощь и создавать средство для транспортировки раненого, оборудовать временное убежище в зимнее время, ориентироваться на местности, различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды, делать переправы через препятствия.

29 мая в рамках проекта "Игра "Зарница" прошла встреча для обучающихся школ № 7 и № 12 Ишима. По словам Романа Дробунина, школьникам инициатива пришлась по душе, они хотят продолжения.

Отметим, в апреле команда проекта выиграла конкурс микрогрантов ТюмГУ. В рамках него и реализовали инициативу.

Инна Пахомова