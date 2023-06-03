  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 33..35 С 4 м/с ветер южный

120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница"

Общество, 16:02 03 июня 2023

из сообщества "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Книга, которой не должно быть..." во ВКонтакте

120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница". Игровое мероприятие для школьников включало выезд на территорию ландшафтного парка "Норгород", расположенного на участке Синицинского бора в Ишимском районе.

Как рассказал руководитель экологического объединения "ЭкоПросветОтряд", участник команды организаторов Роман Дробунин, на первом этапе прошла онлайн-олимпиада "Позабыть нельзя", в которой приняли участие 144 школьника и студента.

Победителей олимпиады пригласили на итоговое событие проекта — игру "Зарница". На втором этапе участников поделили на четыре-пять команд. Каждая получила маршрутный лист с указанием станций, на которых предложено задание. Так, дети научились оказывать первую помощь и создавать средство для транспортировки раненого, оборудовать временное убежище в зимнее время, ориентироваться на местности, различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды, делать переправы через препятствия.

﻿

29 мая в рамках проекта "Игра "Зарница" прошла встреча для обучающихся школ № 7 и № 12 Ишима. По словам Романа Дробунина, школьникам инициатива пришлась по душе, они хотят продолжения.

Отметим, в апреле команда проекта выиграла конкурс микрогрантов ТюмГУ. В рамках него и реализовали инициативу.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , Ишимский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 03.06.2023Летнюю педиатрическую школу откроют в Тюменском медуниверситете
16:02 03.06.2023120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница"
15:26 03.06.2023Специализированные дог-боксы хотят установить активисты в Тобольске
14:42 03.06.2023Мастерицы из Тюмени, Ишима и ХМАО вышивают карту Тюменской области