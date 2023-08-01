Более 600 тоболяков объединил грантовый проект "Молодежный квартал"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

630 человек приняли участие в проекте "Молодежный квартал" в Тобольске с начла лета. Ранее на его реализацию по итогам второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты" выделили 500 тыс. рублей. Идея проекта заключалась в создании площадки для самореализации, над наполнением работала сама молодежь.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Елена Круглова, за три месяца команда организаторов провела 11 мероприятий.

По вечерам раз в неделю в городе проводили мероприятие по одному из четырех направлений: "Про голос", "Про АРТ", "Про танцы", "Про интеллект". В частности, организаторы устроили летний чемпионат "Что? Где? Когда?", включивший три игры на свежем воздухе. Также участники проекта "Молодежный квартал" посетили три мастер-класса по танцам, три занятия по речи, самопрезентации и столько же встреч по рисованию и созданию арт-объектов. Все события состоялись на летней площадке у школы №12.

"Площадка очень понравилась молодежи города. Им полюбился формат проведения и наполнение. 25 августа на территории школы №12 состоится закрытие площадки. Ожидаем не менее 150 гостей и участников", – отметила Елена Круглова.

В последний день реализации проекта тоболяков ждут мастер-классы по бисероплетению, канзаши, рисованию, занятия по публичной самопрезентации и современным танцам, игротека по игре "Конек-горбунок" от центра разработки игр "Игропроизводство". На главной сцене в 20 часов стартует концерт кавер-дуэта Voice&beatZ. Через полчаса начнется розыгрыш призов и подарков от организаторов и партнеров проекта.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова