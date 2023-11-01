Около 500 детей с ОВЗ стали зрителями спекатклей тюменского проекта "Звончатые сказки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Звончатые сказки" реализуют представители Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина и волонтеры культуры в Тюменской области. Спектакли, в которых звучат гусли, посмотрели уже около 500 человек в 12 специализированных учреждениях.

К реализации проекта "Звончатые сказки" приступили в сентябре. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный библиотекарь центра Софья Тарасевич, на подготовительном этапе авторы идеи составили сценарии, провели репетиции, было затрачено много собственных средств. В рамках проекта поставили кукольные спектакли по сказкам Владимира Сутеева "Кто сказал мяу?" и Екатерины Каргановой "Как ослик счастье искал". Постановки показали в центрах реабилитации, организации по работе с особыми детьми, коррекционные классы в школах региона. В спектаклях поучаствовали около 30 волонтеров культуры, студенты вузов, которые в перспективе будут работать с особыми детьми.

Социальные проекты в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина реализуют не первый год. Софья Тарасевич работает в учреждении с 2016 года, сразу же она стала приобщать к чтению ребят с особенностями развития. Началась работа по созданию тактильных книг. В библиотеке реализовали несколько больших инклюзивных проектов, например, направленных на создание инклюзивных развивающих пособий. Успешный опыт позволил запускать и другие инициативы.

"Мы заметили, что, когда рассказываем ребятам, у которых есть нарушения в развитии, о книгах и делаем это с помощью театрализованных представлений, им это очень нравится. Особенно это заметно, когда включаются в работу волонтеры, играющие на музыкальных инструментах. Ребята не отпускают этих добровольцев, пытаются поиграть. Тогда мы решили написать проект", — поделилась Софья Тарасевич.

"Звончатые сказки" впоследствии получили грантовую поддержку по итогам конкурса "Мы лидеры". На выделенные средства были приобретены 12 и 19-струнные гусли. Авторы идеи написали сценарии к двум кукольным спектаклям по сказкам. В них включили интерактивные моменты, где ребята могли сами озвучить постановки, поиграть на музыкальных инструментах, выполнить задания на сенсорику и моторику.

"Мы продолжим этот проект. У нас есть и другие спектакли. Нас везде просят приехать еще раз. 28 ноября снова будет выезд к особым ребятам из коррекционного класса школы № 94. Покажем им новый спектакль "Серебряное копытце". Дети снова смогут поиграть на гуслях. Звучание музыкального инструмента сразу наполняет пространство благодатной энергией. У ребят сразу раскрываются глаза, стоит только провести по струнам. Раньше ни одна сказка или былина без гуслей не сказывалась. На этом традиционном русском инструменте легко играть даже ребенку с особенностями здоровья, не нужно каких-то навыков", — добавила главный библиотекарь центра.

Отметим, 21 ноября в историческом парке "Россия – моя история" прошел региональный семинар "Твори добро-2023. Итоги". Софью Тарасевич наградили за победу в областном конкурсе "Мы лидеры" и за участие в каталоге лучших практик культурного добровольчества Тюменской области.

Инна Пахомова