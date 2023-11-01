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Проекты тюменских НКО вошли в топ-100 Фонда президентских грантов

Общество, 18:16 15 ноября 2023

Наталья Горшкова | Фото: Наталья Горшкова

Два проекта тюменских НКО вошли в топ-100 Фонда президентских грантов. Лучших выбирали из 4 тыс. инициатив, поддержанных по всей стране.

В рейтинг попал тюменские проект "Ранняя помощь детям и семьям" от АНО "Новые горизонты" - распространение системы ранней помощи детям, находящимся в группе риска, а также детям в возрасте до 5 лет, уже имеющим ограниченные возможности здоровья, проживающим в Тюмени и Тюменском районе. Помощь оказана 50 семьям.

Второй проект - "Свежий ветер: парусный спорт для людей с инвалидностью" Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Он оказывает реабилитационный эффект, способствует переоценке жизненных позиций, расширяет круг общения, стимулирует мощнейший эмоциональный подъем. Участниками стали около 200 человек.

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# фонд президентских грантов

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