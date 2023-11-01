Ялуторовск признали городом событийного туризма по итогам Russian Event Awards

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ялуторовск получил несколько наград и Гран-при по итогам XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В частности, он признан городом событийного туризма. Церемония награждения победителей состоялась в Нижегородской области 24 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Ялуторовского острога Нина Бешенцева, в премии ялуторовчане участвуют четвертый год. За это время они взяли 16 наград, три Гран-при. Также Ялуторовская масленица попала в Книгу рекордов событийного туризма. Информация о городе вошла в первое издание в России, полностью посвященное проектированию, продвижению и проведению туристического события, — "Туристическое событие. От идеи до туриста" Геннадия Шаталова.

"Все это время, продвигая наши события и получая награды, мы шли к главной победе. В этом году на торжественной церемонии награждения национального финала Ялуторовск взял Гран-при первой номинации от попечительского совета. Ялуторовск — "Город событийного туризма", — сказала Нина Бешенцева.

Ялуторовск признан городом событийного туризма наравне с пятью городами: Мончегорск, Бирск, Выборг, Мариинск. Нина Бешенцева говорит, что Ялуторовск - малый город, но в нем, действительно, живут большие люди, которые искренне любят его, продвигают, развивают.

Отметим, также на церемонии ялуторовчанам вручили Гран-при за Ялуторовскую масленицу в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" (в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек). Первое место завоевал музейно-туристический комплекс "Ялуторовский острог". Лидирующую строчку в списке по номинации "Лучшее этнокультурное событие" занял фестиваль национальных культур "Венок дружбы". Третье место в номинации "Лучшая идея туристического события" присудили за проект фестиваля казачьей культуры "Батькина каша".

Инна Пахомова