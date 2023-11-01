Фестиваль казачьей культуры "Батькина каша" организуют в Ялуторовске в сентябре

автор Максим Ермолаев | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте автор Максим Ермолаев | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Двухдневный фестиваль казачьей культуры "Батькина каша" планируют провести в поле за туркомплексом "Ялуторовский острог" с 13 по 15 сентября 2024 года.

"В городе направление казачьей культуры развивается. Есть тематические творческие коллективы, есть объекты туристического показа - "Казачий курень" в Центре национальных культур города, казачий хутор. Ялуторовский острог тоже связан с казаками. Это форпост для охраны, обставленный ими", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер культурного центра "Арт-Вояж" Олеся Фирсова.

Ялуторовские казаки постоянно принимают участие в подобных событиях в других городах, решили организовать свое. Фестиваль планируют провести в поле за острогом. Будет разбит палаточный городок с полевой кухней.

В центре события - обряд "Батькина каша". "Его проводили, когда девочке исполнялось три года. Все знали, что у нее горькая доля, потому что казаки всегда на полях сражений, за все хозяйство отвечает женщина. Члены семьи собирались в доме, все прибирали, варили каши. Девочке давали добавить в блюдо разные специи. Отец должен был съесть и поморщиться, как бы забирая горечь у дочери. Ребенок же должен был почувствовать поддержку и любовь отца. Я думаю, мы сделаем масштабную реконструкцию этого обряда", - рассказала Олеся Фирсова.

Ожидается, что на фестиваль "Батькина каша" приедут участники из разных регионов. От других подобных мероприятий ялуторовское будет отличаться семейным уклоном. Гости приедут не просто помахать шашкой, принять участие в соревнованиях, они возьмут с собой семьи. Информацию о грядущем фестивале уже включили в календарь событий.

На церемонии награждения победителей XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards проект фестиваля казачьей культуры "Батькина каша" завоевал третье место в номинации "Лучшая идея туристического события".

"Мы рады этой победе. Идея не просто так попала в список победителей, она очень хорошая. На протяжении трех дней поток туристов в Ялуторовск точно увеличится", - заключила режиссер культурного центра "Арт-Вояж".

Напомним, по итогам XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Ялуторовск был признан городом событийного туризма. Также получено Гран-при в номинации "Лучшее событие в области гастрономического туризма" (в населенном пункте с численностью до 100 тыс. человек) за проведение Ялуторовской масленицы. Церемония награждения победителей состоялась в Нижегородской области 24 ноября.

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Инна Пахомова