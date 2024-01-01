Более 2,1 миллиона рублей получили тюменские поисковики на программу "Сохраняя память"

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте (архив)

Грантовую поддержку в размере более 2,1 млн рублей выиграл на первом конкурсе 2024 года от Фонда президентских грантов Областной поисковый центр им. Артура Ольховского. Тюменские поисковики намерены организуют комплексную программу "Сохраняя память".

В этом проекте объединены два важных события из истории страны — Великая Отечественная война и специальная военная операция.

"Сейчас во многих школах города есть музейные экспозиции, информационные стенды, посвященные этим периодам. Этому поспособствовал и Областной поисковый центр, установив в 2022 году в 22 школах Тюмени уголки боевой славы с артефактами, найденными на местах сражений 1941-1945 годов. С тех пор педагоги регулярно просят новые выставочные материалы, чтобы обновлять экскурсии для учащихся. Необходимость увековечить память военнослужащих, наших земляков, в наши дни борющихся с фашизмом, растет с каждым днем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь тюменской региональной общественной организации Валерия Ивановская.

Летом поисковики региона в очередной раз отправятся в экспедицию, где смогут отыскать различные предметы времен войны. Они соберут определенный набор экспонатов для передачи в школы, где уже установлены уголки боевой славы. Для экспонирования юные поисковики совместно со специалистами проведут реставрационные работы.

Что касается отражения в проекте специальной военной операции, то для информационного наполнения стендов, посвященных этой теме, школьники сами будут учиться сбору и обработке сведений о своих бойцах-земляках. "Это однозначно разовьет их интерес к событиям, происходящим сегодня, и окажет положительное влияние на формирование патриотизма у молодежи. Во время и после реализации проекта школам, конечно, гарантировано методическое сопровождение по созданию новых выставок и экскурсий", — добавила Валерия Ивановская.

Проект "Сохраняя память" стартует в июне, а завершится в марте 2025 года. Работа с музейным активом будет проходить и на базе школ, и в Музее истории поискового движения Тюменской области. В ходе таких встреч ребята освоят основы музейного дела. Тюменские поисковики будут сопровождать их и на практике, проводя разные просветительские мероприятия в образовательных учреждениях.

Проект охватит много людей — около 50 поисковиков, которые будут участвовать в полевых и реставрационных работах, 40 педагогов и школьников города как участников проекта "Уголки боевой славы", и сотни ребят, которые посетят новые экскурсии и прикоснутся к истории.

Инна Пахомова