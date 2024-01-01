Около 1 млн рублей получил нижнетавдинский проект "Я эту землю Родиной зову"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 999 тыс. рублей выделили на реализацию в Нижнетавдинском районе проекта "Я эту землю Родиной зову" по итогам первого в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов.

Проект, направленный на повышение повседневной экологической культуры, ориентирован на подростков от 12 до 18 лет, их родителей, проживающих в Нижнетавдинском районе. "Я эту землю Родиной зову" предполагает организацию двухчасовых занятий по туристической подготовке. Они будут проводится по два часа в неделю в четырех образовательных учреждениях района.

"Я эту землю Родиной зову" станет продолжением другого грантового проекта "Мы и наши дети", реализацию которого завершили 31 декабря 2023 года. Эта инициатива получила грант губернатора Тюменской области. На выделенные средства были приобретены большие палатки, "буржуйки" для того, чтобы можно было ходить в походы зимой. Все это пригодится при проведении нового проекта.

"Определим группы, заключим соглашение с управлением образования администрации Нижнетавдинского района. Преподаватели из нашего центра будут проводить с детьми занятия по туристической подготовке. Сюда входят специальная тактическая подготовка, ориентирование по карте, в лесу, способы выживания, установка лагеря, использование туристического снаряжения, вязка узлов. Отдельное внимание уделено правильному поведению в лесу. Хотим воспитать это в детях. Важно, чтобы они могли ориентироваться и не впадали в панику, если заблудились", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Молодежно-патриотическое объединение "Щит России" Дмитрий Шибанов.

Сам проект, по его словам, предусматривает выезды в эти образовательные учреждения с мастер-классами по туристической подготовке, а также походы в зимний, осенний и весенний периоды. Моменты по выбору места, ориентированию, утилизации мусора, способы преодоления препятствий отработают на практике, разбив лагерь.

Старт намечен на 1 февраля. Первый поход должен состояться в зимнее время, чтобы можно было использовать "буржуйки". Летом существует множество сложностей, неприятных нюансов, например, активность клещей и змеи, поэтому в этот сезон их не будет.

Проект должен охватить не менее ста детей. По рейтинговой системе отберут 20 ребят, для которых организуют занятия с двумя модификациями квадрокоптеров. Эти тренировки пройдут в помещении.

Финальное мероприятие проекта – сплав, который пройдет приблизительно в начале августа. Время проведения зависит от погоды и уровня воды в реке Тавда. Сплав хотят начать на территории Свердловской области. В ходе финального события подростки отработают приобретенные навыки: разобьют лагерь на берегу реки, устранят обнаруженные в окрестностях свалки.

АНО "Молодежно-патриотическое объединение "Щит России" действует на территории Нижнетавдинского района с 2020 года. "Я эту землю Родиной зову" стал ее четвертым проектом, организованным с привлечением грантовых средств. Средства пойдут на приобретение всего необходимого для сплавов – лодок ПВХ, лодки сопровождения, защитных жилетов, насосов, сухих пайков. Также купят мощный бензогенератор, который будет служить в качестве резервного источника электропитания.

“Хотим попробовать охватить больше школ, не только сконцентрироваться на четырех. У нас в районе насчитывается 19 образовательных учреждений. Ранее мы приезжали во многие школы со своими проектами. Отзывы как от руководства образовательных учреждений, так и от родителей детей всегда были хорошими. Проводили соревнования по туристической подготовке в рамках проекта, получившего грант губернатора Тюменской области. От управления образования получили ответную реакцию, что это направление надо развивать среди всех учащихся, включать такие состязания в календарный план мероприятий”, – заключил Дмитрий Шибанов.

Инна Пахомова