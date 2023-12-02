Тизер-трейлер к фильму о Юрие Барабаше презентовали в Тюмени

автор Алеся Шира | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте автор Алеся Шира | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Тизер-трейлер к полнометражному фильму "Печальный парень" представили на закрытом показе работ кинокомпании "Пушка" в кинотеатре "Азбука кино" в ТРЦ "Фаворит" в Тюмени 1 декабря.

Как рассказал директор продюсерского центра "Мир кино", основатель группы компаний "Пушка" Максим Габула, тизер-трейлер – это задел для будущего полного метра о жизни и творчестве исполнителя авторской песни Юрия Барабаша. Авторы планируют обратиться в министерство культуры Российской Федерации, искать финансирование для проекта.

Режиссер проекта Михаил Музалевский сказал, что презентации пятиминутного ролика предшествовали полгода подготовки и три ночных смены. "Днем мы спали, а ночью снимали. К нам приезжала мама Юрия Барабаша. Просто представьте, когда-то я, будучи подростком играл на гитаре, с мальчишками пели песни этого исполнителя. Никто тогда не мог представить, что через 20 лет я маму Юрия буду на горячем источнике держать за руку, чтобы она не упала. Поэтому надо верить в себя, свои силы, у вас все получится", – сказал Михаил Музалевский.

Трейлер снимали в расселенном доме на улице Мира. Для съемок здание "оживляли", проводили ремонт, так как в нем уже были сломаны двери и окна.

Маму Юры играет актриса Татьяна Митиенко. "Я благодарна за то, что вы пригласили меня в Тюмень. Это чудесный город, молодой, развивающийся, динамичный. Сколько хороших, открытых, светлых людей живет здесь. Обязательно будет снят фильм "Печальный парень". Вся страна будет его смотреть. Делать кино в Москве – дело нехитрое. Его съемки в Тюмени требует многого: таланта, творчества, денег и других моментов", – сказала актриса театра и кино на видеообращении.

автор Максим Кугаевский | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте автор Максим Кугаевский | Фото: из сообщества "Кинокомпания "Пушка" во ВКонтакте

Максим Габула добавил, что это уже четвертый премьерный показ кинолент от компании "Пушка". Представлены исключительно их работы – то, что выпущено за год, начиная с весны. Всего за этот период кинокомпания создала шесть крупных проектов. В этот вечер зрителям представили четыре короткометражки. Помимо тизер-трейлера к фильму "Печальный парень" на экране показали фильм режиссера Валерия Шергина "Деньги на дорогу", в котором сыграли Заслуженный артист России, директор молодежного театра "Ангажемент" Леонид Окунев и режиссер Михаил Музалевский, известный по спортивной драме "Панчер".

Короткометражку "Я убил своего отца" тюменцы сняли за 72 часа – таково было условие конкурса от сибирской фабрики кино Cast. Режиссеру Владимиру Мотыреву и его команде надо было выбрать любую новость и взять ее за основу.

Также зрители увидели приквел будущего возможного сериала "Деревня проклятых". Это вторая работа Владимира Мотырева. Ради живописных мест съемочная группа отправилась в Челябинскую область. К проекту привлекли звезду сериала "Молодежка" Влада Канопку. "К этому проекту мы готовились несколько месяцев, тщательно. Он состоялся благодаря конкурсу "В полях". Нас поддержал национальный парк "Зюраткуль". Это пролог к сериалу, большой истории. Старались максимально качественно к этому подойти. Большой командой ездили в экспедицию, семь дней жили бок о бок. Уверен, что в дальнейшем реализуем историю в сериале", – добавил Владимир Мотырев.

Напомним, кинокомпания "Пушка" появилась в Тюмени летом 2022 года. На предыдущих показах тюменские зрители увидели сериал "Взрослые дети", новогодний фильм "Двенадцать", проект "Незримое" – короткометражная лента объездила множество фестивалей и собрала больше всего наград.

Инна Пахомова