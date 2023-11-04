Документальный фильм "Каравелла Крапивина" опубликуют в Сети 7 ноября

| Фото: со страницы Дмитрия Колобова | Фото: со страницы Дмитрия Колобова

Цифровой релиз документального фильма "Каравелла Крапивина", съемки которого проходили в Тюмени и Екатеринбурге, запланирован на 7 ноября. С этой даты посмотреть киноленту об известном писателе Владиславе Крапивине в Сети смогут все желающие.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал режиссер ленты Дмитрий Колобов.

Последний офлайн-показ перед цифровым релизом в Тюмени прошел 4 ноября в рамках акции "Ночь искусств" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. После просмотра зрители смогли задать вопросы режиссеру Дмитрию Колобову.

Увидят документальную киноленту, снятую в Тюмени и Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и Москве. 5 ноября в 17 часов в кинотеатре "Художественный" на Невском проспекте. В Москве "Каравеллу Крапивина" планируют показать 6 ноября. На обоих показах будет присутствовать автор фильма.

Кроме того, лента примет участие в фестивалях. Работа включена в конкурсную программу международного кинофестиваля "Литература и кино". Событие пройдет в Гатчине с 23 по 28 ноября. Сам показ намечен на 25 ноября. Также "Каравеллу Крапивина" покажут на фестивале "Медный цветок" в Верхней Пышме 16 ноября.

Дмитрий Колобов добавил, что также работа станет фильмом открытия тюменского кинофестиваля "КинЗА", который пройдет в Тюмени в начале декабря.

Напомним, документальный фильм приурочен к 85-летию детского писателя и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. От идеи до реализации "Каравеллы Крапивина" прошел год. В фильм вошли около 20 полноценных интервью с людьми, которые знали Крапивина, постановочные съемки с участниками отряда "Каравелла", виды Тюмени и Екатеринбурга. Зрители увидели и архивные записи, на которых запечатлен известный детский писатель. Презентация документального фильма "Каравелла Крапивина" состоялась в Тюмени в день рождения писателя Владислава Крапивина, 14 октября.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова