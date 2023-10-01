Премьера фильма о Владиславе Крапивине состоялась в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Презентация документального фильма "Каравелла Крапивина" состоялась в кинотеатре "Атмос Синема" в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" в день рождения писателя Владислава Крапивина, 14 октября.

"За полгода мы проделали много работы. Вчера я просматривал свою социальную сеть и нашел в архиве фотографию от 14 октября 2022 года. В тот день в Москве презентовали идею этого фильма. Ровно год прошел от идеи до реализации – это здорово. Последние три-четыре дня были очень тяжелыми. Мы рендерили фильм, он слетал, мы переделывали. Вчера я пять раз с оператором-монтажером Юрием Быбыиным ездил в "Сити Молл" туда и обратно. Только сегодня утром привезли итоговую версию", – рассказал режиссер ленты Дмитрий Колобов.

Он добавил, что находится в предвкушении большого праздника тюменцев и, конечно, почитателей Владислава Крапивина.

В фильм вошли около 20 полноценных интервью с людьми, которые знали Крапивина, постановочные съемки с участниками отряда "Каравелла", виды Тюмени и Екатеринбурга. На премьере зрители увидели и архивные записи, на которых запечатлен известный детский писатель.

На видео его внучка Дарья Крапивина говорит, что феномен популярности творчества ее дедушки кроется в том, что он всегда находил нужные слова для своего читателя.

"Он умел поставить в центр повествования такого героя, в котором читатели узнавали себя. Его персонажи необычные. Это молчаливый подросток, который ведет дружбу с кузнечиком, или мальчик, коллекционирующий шахматных лошадок. Это всегда подкупало. Тебе хочется быть другом для этих персонажей. За счет того, что ты хочешь быть похожим на героя, становишься лучше. Переживаешь с этими персонажами их приключения. В конце ты испытываешь катарсис. Это ли не главное в литературе?", – считает она.

Авторы использовали и анимацию, на которую ранее получили грантовые деньги. Она присутствует в открывающих и закрывающих сценах фильма, двух сценах в середине. По словам Дмитрия Колобова, получилось смешение двух стилей анимации. Еще более 400 тыс. рублей было собрали на краудфандинговой платформе. Средства позволили сделать саунд-дизайн и цветокоррекцию.

Киноленту начали создавать вчетвером, завершили работу над фильмом уже 45 человек – добавились аниматоры, саунд-дизайнеры, музыканты и другие специалисты.

Режиссер "Каравеллы Крапивина" считает, что произведения писателя интересны и для взрослой аудитории. "Взрослому человеку вдвойне интересно перечитывать книги Крапивина, потому что он находит для себя новые смыслы. А если мы говорим про позднего Крапивина, то это больше для взрослых, а не для детей. Расскажу вам на примере нашего оператора Юрия Быбина: до съемок он не читал Крапивина вообще, когда мы приступили к работе он взял книги Владислава Петровича. Читал вместе с дочкой. Она засыпала, а он читал дальше. Юре 35 лет. Очевидно, что произведения Крапивина подходят для любого возраста", – добавил Дмитрий Колобов.

Известно, что в Тюмени пройдут еще три показа – в конце октября и ноябре.

15 октября фильм представят жителям Екатеринбурга в большом зале "Дома кино" (ул. Луначарского, 137). По словам Дмитрия Колобова, там полный аншлаг – места заняли буквально за неделю до показа. Премьерные показы "Каравеллы Крапивина" также пройдут в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. 6 ноября фильм представят в открытом доступе в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, на видеохостинге YouTube.

Кроме того, создатели фильма подали заявки на участие с ним в нескольких фестивалях.

Напомним, документальный фильм приурочен к 85-летию детского писателя и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова