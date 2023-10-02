Тюменский режиссер Дмитрий Колобов презентует идею нового фильма в Москве

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменский режиссер, автор фильма про Владислава Крапивина Дмитрий Колобов презентует идею новой киноленты в Москве в ноябре 2023 года. Документалиста отобрали для участия в питчинге Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Кандидатуру режиссера выдвинула Свердловская киностудия по результатам трехдневного образовательного курса для сценаристов и режиссеров-документалистов "ДОК инкубатор" в Екатеринбурге. Заявки на него подали 93 участника из разных регионов страны и только 10 из них смогли доработать материалы в офлайн-формате. Теперь двоим участникам, один из которых — тюменский режиссер, предстоит представить свои работы на питчинге в Москве.

На "ДОК инкубаторе" Дмитрий поделился идеей своего проекта — будущего документального фильма. При отборе было важно, чтобы события ленты происходили в пределах Уральского федерального округа, а герой проживал в одном из городов УФО.

"Это были насыщенные три дня. Участники могли приехать с одной идеей, а уехать уже с другой — или все с той же, но улучшенной и доработанной. Моя идея — рассказать о противостоянии двух мини-футбольных клубов: "Тюмень" и "Синара" из Екатеринбурга через одного героя — его я уже нашел. Не буду раскрывать весь замысел картины, но скажу одно — это будет документально-спортивная драма", — рассказал документалист Дмитрий Колобов.

Проект тюменский режиссер представит в Министерстве культуры, а в случае успеха получит средства на съемки и реализует фильм совместно со Свердловской киностудией.