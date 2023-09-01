Экскурсоводы в образах купчих зазывают в Тюмень жителей других городов

| Фото: предоставлено Мариной Сафиной | Фото: предоставлено Мариной Сафиной

Тюменские гиды в исторических нарядах приглашают туристов посетить регион, устраивая променады в других городах.

"Мы с горожанками примерно раз в квартал выезжаем в соседние города, чтобы набраться сил, вдохновения. Так, в 2022 году посетили Томск, в Екатеринбурге побывали в театре оперы и балета. Были и другие поездки в близлежащие города, например, Тобольск был в рамках оперы "Жизнь за царя", которая состоялась в июне 2022 года. В обычной жизни каждая из нас находится в бешеном ритме, а в поездках мы можем замедлиться, обсудить идеи, планы", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" создатель бюро театрализованных экскурсий в Тюмени Марина Сафина.

27 сентября тюменок в исторических платьях можно было встретить на челябинском Арбате. В город они приехали в образах жены богатого бухарца из Шабабинских юрт Альмиры Ханум, знатной купчихи, владелицы модного салона "Венский шик" Аполлинарии Шешуковой, жены аптекаря Мальвины Зеневич. Гостьи не остались без внимания горожан: те живо интересовались, откуда такие барышни, Марина Сафина и ее коллеги, пользуясь случаем, приглашали посетить Тюмень.

Туристов из разных городов часто можно встретить в исторической части областного центра в сопровождении гидов в образах горожанок. Планы у бюро путешесвтий и экскурсий "Тюменская купчиха" расписаны до января 2024 года. В октябре экскурсоводы проведут исторический ужин, посвященный дворянам в Сибири, в декабре — "Рождественские истории города Т".

"Наш город сохранил кварталы жилой застройки XIX — начала XX века. Гостям нравится прикасаться к истории. На наших экскурсиях город превращается в огромный театр, где дома становятся декорациями, а встреча с барышнями-гидами в стилизованных нарядах позволяет погрузиться в глубь веков. Конечно, в зимний период отдыхающих привлекают термальные источники, поэтому контора "Тюменская купчиха" ожидает более тысячи гостей с Урала. Традиционно 31 декабря состоится ночная экскурсия "Встреча Нового года на мосту Влюбленных" с нашим шеф-поваром Снегурочкой, которая приготовит огромный таз Оливье", — добавила Марина Сафина.

Отметим, гиды бюро путешествий и экскурсий "Тюменская купчиха" попали в кино. Ранее экскурсоводы в образах Агнессы Вардроппер и мадам Даудель приняли участие в съемках фильма для VI Всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля "Зеркало будущего". Финалистов объявят до 20 октября.

Инна Пахомова