На "Неделе моды. Сибирь" в Тюмени впервые организуют конкурс швей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс швей параллельно с показами пройдет на "Неделе моды. Сибирь", которая стартует в "ДомЭкспо" (ул. Народная, 68) в Тюмени 20 октября и продлится по 22 октября. Свои коллекции представят дизайнеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Алапаевска, Кемерово.

"Третий сезон "Недели моды. Сибирь" уже начался. Мы определились с основными участниками-городами. 20-22 октября детские показы стартуют в 15 часов, взрослые — в 19 часов. В прошлый раз мы удивляли выставкой платьев Кати Макаровой. В этот раз у нас будет проходить конкурс швей. Его организует Тюменское агентство развития креативных индустрий", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор "Недели моды. Сибирь" Анна Воронова.

За подробной информацией можно следить на странице во ВКонтакте.

Напомним, первая "Неделя моды. Сибирь" прошла в Тюмени в октябре 2022 года. В течение трех дней на площадке "ДомЭкспо" представили более 35 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алапаевска, Ижевска. На подиум вышли более 600 детей и более 300 взрослых. Участие в "Неделе моды. Сибирь" принимали не только дизайнеры, но и представители магазинов, специализирующихся на продаже одежды. Вторая неделя моды прошла в марте 2023 года.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова