  • 20 сентября 202320.09.2023среда
  • USD96,2236
    EUR102,9211
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На "Неделе моды. Сибирь" в Тюмени впервые организуют конкурс швей

Общество, 13:09 20 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс швей параллельно с показами пройдет на "Неделе моды. Сибирь", которая стартует в "ДомЭкспо" (ул. Народная, 68) в Тюмени 20 октября и продлится по 22 октября. Свои коллекции представят дизайнеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Алапаевска, Кемерово.

"Третий сезон "Недели моды. Сибирь" уже начался. Мы определились с основными участниками-городами. 20-22 октября детские показы стартуют в 15 часов, взрослые — в 19 часов. В прошлый раз мы удивляли выставкой платьев Кати Макаровой. В этот раз у нас будет проходить конкурс швей. Его организует Тюменское агентство развития креативных индустрий", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор "Недели моды. Сибирь" Анна Воронова.

За подробной информацией можно следить на странице во ВКонтакте.

Напомним, первая "Неделя моды. Сибирь" прошла в Тюмени в октябре 2022 года. В течение трех дней на площадке "ДомЭкспо" представили более 35 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алапаевска, Ижевска. На подиум вышли более 600 детей и более 300 взрослых. Участие в "Неделе моды. Сибирь" принимали не только дизайнеры, но и представители магазинов, специализирующихся на продаже одежды. Вторая неделя моды прошла в марте 2023 года.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# дизайнеры , креативные индустрии , мода

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 20.09.2023День технологий впервые прошел на форуме TNF в Тюмени
13:09 20.09.2023На "Неделе моды. Сибирь" в Тюмени впервые организуют конкурс швей
12:58 20.09.2023Более 60 заявок от предприятий и товаропроизводителей поступило организаторам "Тюменской марки"
12:36 20.09.2023В Тюменской области циркулирует геновариант штамма "омикрон"