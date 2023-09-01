Документальный спектакль об отношениях в семье покажут на Прямском взвозе в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Документальный спектакль об отношениях в семье "В этом городе живет мой папа..." покажут на Прямском взвозе в Тобольске 17 сентября. Начало — в 19 часов.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал Николай Яскевич, создавали спектакль с педагогической целью, чтобы юные актеры из театральной студии "ВотЪ" Тобольска попробовали пообщаться с зрителем.

"Так как предполагается, что актер на сцене должен быть вдохновенен и правдив, мы решили взять предельно личный материал — истории участников спектакля о своей семье. Выбор материала по нашим расчетам должен был помочь избежать фальши и наигрыша, свойственного новичкам. Получилось это или нет, судить зрителю", — поделился руководитель театральной студии "ВотЪ" Николай Яскевич.

Зрители увидят игру 8-10 актеров. Как отметил режиссер, идея спектакля "В этом городе живет мой папа" предполагает ввод в следующие показы тех зрителей, которые тоже хотели бы рассказать о своей семье. Желающие принять участие в постановке могут связаться с представителями театрального сообщества "ВотЪ". Спустя несколько репетиций они смогут выйти на сцену.

"Спектакль рассказывает об отношениях внутри семьи, с самыми близкими и дорогими людьми. Семья, на мой взгляд, — это место, из которого растет личность. Наш спектакль —взгляд на самих себя. Актеры и зрители задаются вопросом, все ли в порядке с нашей "корневой" системой, уделяем ли мы ей должное внимание? Что за дерево без корня, что за дом без фундамента... Это очень простые вещи, но честны ли мы в них, должным ли образом к ним относимся? Первое сильное впечатление, которое возникло у меня в процессе работы над ним, — невысказанная нежность, когда мы начали впервые читать свои тексты. Была интересна реакция родителей, ребят из студии, про которых рассказывали в спектакле. Думаю, это сильное впечатление получить признание в любви со сцены. По сути, спектакль про это. Простое признание в любви", — добавил Николай Яскевич.

Сценой станет Прямской взвоз — под "Рентереей". Выбор площадки предполагал создание смыслового контекста спектакля, подчеркнул руководитель театральной студии "ВотЪ". "Сначала планировали играть на фоне крепостной стены Тобольского Кремля, чтобы провести параллель между стеной, защищающей город и крепкими отношениями в семье. В визуальном отношении пространство под "Рентереей" выглядит внушительнее, эффектнее, а так как "Рентерея" служила хранилищем губернской казны, нужный нам смысловой контекст оказался соблюден", – сказал он.

Вход на спектакль свободный, необходима регистрация. Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль создавался в рамках арт-резиденции "П.О.Л.Е". В итоге горожан позвали на 16 показов, было создано 10 спектаклей.

Инна Пахомова