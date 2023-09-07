Креативный кластер в Тюменской области создадут по итогам форума "КПД"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативный кластер в Тюменской области создадут по итогам форума "КПД" в октябре. Предприниматели сфер легкой промышленности, кино и медиа войдут в него первыми.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Мы решили для себя, что будет круто, если эффектом на форуме будут не только коммуникации, а конкретные договоренности между предпринимателями о сотрудничестве. И эта идея связана с созданием тюменского креативного кластера по аналогии с нефтегазовым", - уточнил он.

Организаторы форума изучают производственные цепочки, распределение труда, проблемы развития легкой промышленности, кино и медиа. Карту развития участников кластера представят экспертам и участникам форума "КПД".

"Форум – один из важнейших, завершающих этапов организации в Тюмени креативного кластера. На нем мы подпишем соглашения о вступлении предпринимателей в кластер. Эти подписания и станут юридическим основанием для создания первого в регионе кластера креативных индустрий", - пояснил Алексей Краев.

После этого сотрудники ТАРКИ подготовят пакет документов для аккредитации кластера в Минпромторге РФ и других ведомствах для возможности получения господдержки.

Первый форум креативных предпринимателей "КПД" пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. Участниками деловой программы станут примерно 1 тыс. предпринимателей из разных регионов страны. Основным местом проведения события станет Тюменский технопарк. Питчинги, кейс-сессии, дебаты, панельные дискуссии, мастер-классы, культурная программа пройдут в мультицентре "Конторе пароходства", ДК "Нефтяник", музее им. Словцова и арт-пространствах города.

По словам Алексея Краева, ожидается примерно 20 тыс. участников. Регистрация на форум бесплатная как для предпринимателей, так и экспертов.

Заявки принимают по ссылке.

Анжела Лебедева