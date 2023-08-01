Современную версию ведуты представила в Тюмени московская художница

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Панно с изображением архитектурных объектов Тюмени украсило забор у здания Тюменского индустриального университета по адресу: ул. Луначарского, 2а. Эту работу московская художница, дизайнер Вика Нурисламова создавала вместе с тюменцами в рамках паблик-арт фестиваля "Морфология улиц".

Независимый куратор, исследователь, искусствовед, научный сотрудник музея "Гараж" Екатерина Михатова из Санкт-Петербурга сказала, что ранее художница разработала собственный модульный шрифт. Для него применялись элементы из дерева. Вика Нурисламова никогда ранее не была в Тюмени. Изучение города она начала заочно — с просмотра архивных фотографий. Также она "гуляла" по онлайн-картам, где находились места, которые сильно изменились, например, набережная.

"С помощью своей модульной техники она решила сделать так называемую ведуту. Это городской пейзаж, который был особенно популярен в европейском искусстве XVII-XIX веков. Здесь много деталей. Художница представила современную версию", — заметила Екатерина Михатова.

На панно можно узнать Дом печати, водонапорную башню, железнодорожный вокзал. Участие в лаборатории по созданию многочастного панно на протяжении четырех дней приняли несколько десятков тюменцев. В их распоряжении были деревянные элементы, которые они закрепляли с помощью саморезов на специальных поверхностях с отверстиями.

Вопрос о долговечности работы остается открытым. Организаторы фестиваля говорят, что не всегда есть возможность создавать арты, которые бы сохранялись годами.

"Нам было важно, чтобы жители сами смогли стать участниками. Как правило, в таком случае применяются достаточно понятные формы и материалы, чтобы никто не порезался, не поранился. Дерево — дружелюбная форма. Да и с ним не должно ничего случится. Тяжело прогнозировать, но мы уверены, что эта работа не на один сезон. Помните, большой постер на улице Циолковского. Он "жив" второй год, пережил и зиму, весну и осень. Кроме того, мы стараемся ухаживать за работами. Бывает, что подкрашиваем, следим, что они не осыпались", — добавила руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина.

Отметим, за шесть лет в Тюмени благодаря фестивалю "Морфология улиц" появились более 100 работ на зданиях, обновленный арт-квартал на улицах Северной и Сакко, маршруты для прогулок по стрит-арту.

Инна Пахомова