Тюменцы создают панно об идентичности города вместе со столичной художницей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Панно с изображением архитектурных объектов Тюмени создают горожане с московской художницей Викой Нурисламовой в рамках паблик-арт фестиваля "Морфология улиц".

Лаборатория стартовала 9 августа в здании № 29 по ул. Республики. Встречи здесь проходят по следующему расписанию: с 12 часов до 14 часов 30 минут и с 16 часов 30 минут до 19 часов. Вика Нурисламова оформляет три панели с отверстиями вместе с жителями. В распоряжении участников творческой лаборатории 28 таких щитов, деревянные модули черного цвета, вырезанные на лазерном станке, и саморезы. В итоге должно получиться многочастное модульное панно. В двух фрагментах будет использовано по десять панелей, в одном — восемь. Стрит-арт разместят на заборе у здания Тюменского индустриального университета по адресу: ул. Луначарского, 2а. Панно будет хорошо просматриваться с ул. Коммунистической.

"Этот объект стрит-арта анализирует идентичность города. Я еще никогда не была в этом городе. Изучала его по архивным снимкам, картам в Интернете, искала места, которые привлекли мое внимание. Далее я интерпретировала свое понимание местности, используя эти модули. Получилось несколько строений, которые я анализировала. Например, водонапорную башню. На самом деле некоторые из них не выглядят так, как они будут изображены, так как я прибегала к архивным снимкам. Это как новое воспоминание человека, который никогда не был в Тюмени", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" художница, дизайнер, независимый арт-директор Вика Нурисламова.

На создание стрит-арта выделили пять дней — до 12 августа. Не исключено, что работа над ним завершится раньше. Как отмечает Вика Нурисламова тюменцам процесс нравится, многие из них вернулись в лабораторию во второй раз. Тюменка Анастасия находит этот опыт инстересным. "Мне нравится что-то делать руками. К тому же здесь знакомишься с новыми людьми. Работа идет легко, но иногда мне трудно закручивать снизу гайки, это делается практически вслепую", — сказала она.

Как говорит дизайнер, она уже собирала подобные панно, правда, их впоследствии закрепляли в помещениях. В Тюмени у Вики Нурисламовой дебют в качестве уличного художника.

Присоединиться к созданию панно может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.

Отметим, участниками паблик-арт фестиваля "Морфология улиц" в 2023 году стали восемь российских художников. Они создают в Тюмени муралы, работы с вышивкой, витражами и многое другое. В городе на днях появился первый арт от иностранца — испанского художника Жуаме Молера. Его можно увидеть на стене здания по адресу: ул. Ленина, 29/ Семакова, 23.

Инна Пахомова