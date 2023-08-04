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Молодых художников из Тюменской области приглашают в проект "Свежее течение"

Общество, 09:21 04 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области смогут принять участие в проекте для молодых художников "Свежее течение". Прием заявок продлится до 14 августа, сообщает региональный департамент культуры.

Принять участие смогут авторы от 18 до 35 лет, занимающиеся пейзажной живописью и готовые стать наставниками. С 19 по 30 сентября в городах Плес, Шуя, Юрьевец и Суздаль участники проекта проведут 12 мастер-классов для местных жителей и напишут этюды самых красивых мест.

Форма заявки приложена к посту. Необходимо прикрепить свое портфолио, которое включает не менее десяти творческих работ. Все документы следует отправлять на почту: svezheetechenie@yandex.ru.

По итогам реализации проекта в восьми городах пройдет передвижная выставка в 2023-2024 годах. Проект реализуется с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение: 18+.

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# проект , художники

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