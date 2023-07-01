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Начинающие музыканты Тюменской области смогут выступить у Тобольского кремля

Общество, 18:11 25 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начинающие музыканты Тюменской области могут выступить на гастрономической площадке "Сибирский круассан" в Тобольске. Прием заявок организован в городском Центре искусств и культуры.

Впервые мини-концерты музыкантов прошли в локации на Красной площади 8 и 15 июля - в дни проведения концертов "Лето в Тобольском кремле".

"Цель — привлечь начинающих музыкантов, тех, кто не может пробиться на большую сцену, выявить таланты в городе, показать их гостям города. Проект пошел неплохо. Есть заявки от желающих выступить. Мы предоставляем техническое обслуживание мероприятия. От артистов ждем только участия", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора Центра искусств и культуры Тобольска Максим Чеславович.

Музыканты, исполнители песен и поэты должны прислать промоматериалы для отбора. Заявки поступают не только от тоболяков. Уже есть от потенциальных участников из Тюмени и юга Тюменской области. Первые концерты планируют провести в августе. Музыканты будут выступать по выходным с 16 до 20 часов.

Желающие выступить на площадке у Тобольского кремля могут позвонить по телефону: 8-922-793-19-94 (Максим Чеславович).

Инна Пахомова

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# музыка , Тобольск

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