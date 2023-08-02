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16 российских дизайнеров приедут на индустриальный фестиваль "Проводник" в Тюмень

Общество, 13:34 02 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 дизайнеров из разных городов России представят свои коллекции на I индустриальном фестивале "Проводник" в Тюмени 12 августа. Событие пройдет на объектах тюменской железной дороги.

Одной из локаций фестиваля станет "Проводник в моду". "Дизайнеры привезут различные коллекции одежды, которые можно будет даже приобрести. Пройдет конкурс творчества и талантов, на котором мы выберем принца и принцессу фестиваля. В нем смогут поучаствовать дети от четырех до 16 лет. Творческое задание — придумать и обыграть костюм, связанный с железной дорогой. Это мероприятие, также как и показы дизайнеров, будет проходить на главной сцене", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор по площадке "Проводник в моду" Анна Воронова.

Дизайнер из Тюмени Юлия Анодина представит на подиуме коллекцию "Гжель", а Белла Егорова - "Хохлома". Татьяна Катина из Екатеринбурга привезет коллекцию цветочных принтов, а юный дизайнер Дарья Немчинова из Нижнего Тагила — коллекцию, в которой удобно и в поезде, и на вечеринке.

Тюменский фестиваль "Проводник" начнется в 15 часов. Событие пройдет в рамках федерального проекта "Ночь заводов". У гостей фестиваля будет возможность окунуться в атмосферу железнодорожных путей разных годов. На входе тюменцев встретят и вручат билет-путеводитель проводники прошлых поколений. По предварительной записи желающие смогут подняться на пристанционную водонапорную башню, построенную в 1885 году. Она старше более известной на Орджоникидзе.

Также в программе — ярмарка от тюменских мастеров, мастер-классы, аудиотур "Форест Джамп", музыкальный квартирник в компании участников фестиваля "Музсходка", выставка художников, работающих в технике тюменской росписи и создающих современное искусство.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# дизайнеры , креативные индустрии

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