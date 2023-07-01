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Волонтеры "Морфологии улиц" украсили стрит-артами две остановки в Тюмени

Общество, 12:35 20 июля 2023

из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Морфология улиц | Тюмень" во ВКонтакте

Волонтеры паблик-арт фестиваля "Морфология улиц" разрисовали два остановочных пункта общественного транспорта в Тюмени. Стрит-арты можно увидеть на остановках "Улица Домостроителей" и "Центр русской культуры".

Арты тематические. Остановку "Центр русской культуры" украсили русскими мотивами. Здесь можно увидеть молодца в рубахе на коне, девушку в сарафане на фоне берез, людей с музыкальными инструментами. Остановочный пункт "Улица Домостроителей" "обвили" трубы.

Волонтеров организаторы фестиваля "Морфология улиц" набирают в команду каждый год. Для них устраивают двухдневный образовательный кэмп, чтобы они познакомились с проектом и попробовали сами порисовать баллончиками.

"Нам предложили определенные остановки, и мы решили, что это хорошая поверхность, чтобы волонтеры потренировались перед стартом проекта. Эскиз рисунков на этих остановках подготовила художница и куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе мультицентра "Контора пароходства".

Теперь волонтеры разделились на два направления — медиа и те, кто будут помогать художникам создавать работы.

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Открытие паблик-арт фестиваля "Морфология улиц" состоится в баре "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) в Тюмени 22 июля с 17 до 22 часов. Возрастное ограничение: 18+.

Художники-участники события приедут в Тюмень в июле и августе, чтобы провести бесплатные творческие лаборатории с жителями города и создать совместные уличные арт-объекты. Зарегистрироваться на события проекта можно на морфологияулиц.рф.

Инна Пахомова

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# волонтеры , Морфология улиц

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