Об опыте паблик-арта в Тюмени рассказали на форуме уличного искусства в Москве

| Фото: из архива "Конторы пароходства" | Фото: из архива "Конторы пароходства"

Об опыте развития паблик-арта в Тюмени рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина на форуме уличного искусства в ЦСИ "Винзавод" в Москве 7 июля.

Она остановилась на истории фестиваля "Морфология улиц" и на том, каким он будет в 2023 году. В этот раз практически все работы, которые будут выполнены на событии, создадут при использовании соучастного проектирования. В событие вовлекается бизнес, например, "Комбинат школьного питания". "Мы решили сделать с ними лабораторию: дети делали аппликации, которые мы отправили художнице. Сейчас она будет делать из этого мурал, который мы поместим на "Комбинат школьного питания", – рассказала Юлия Саначина.

Художника Виктория Нурисламова создаст физическую карту Тюмени, основываясь на исследовании города. На одном из заборов разместят узорчатую вышивку.

"Еще один пункт – исследование сибирской идентичности. Художники предложили поработать с орнаментом, одеждой сибирских татар. Со дня на день у нас стартует лаборатория, куда мы приглашаем представителей татарского и русского народов. В программе – и лекции, и мастер-классы", – добавила руководитель фестиваля "Морфология улиц".

Художник ВасяБасе из Нижнего Новгорода скопонует истории тюменцев в один арт-объект. Для этого ранее объявили сбор фотографий, счастливых билетиков и вещей, которые важны для горожан. Получившийся коллаж поместят на жилом доме.

"Хочется поработать с людьми и посмотреть, как они реагируют на арты, когда сами становятся соучастниками создания искусства", – заключила Юлия Саначина.

Инна Пахомова