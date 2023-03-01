Вторая "Неделя моды. Сибирь" стартовала в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекции одежды от дизайнеров из разных регионов могут увидеть все желающие на второй "Неделе моды. Сибирь", которая стартовала в "ДомЭкспо" в Тюмени 24 марта.

В первый день здесь прошли детские и взрослые показы. Для этого в пространстве на втором этаже оборудовали подиум. Для удобства зрителей проход моделей выводился на экраны.

Самой первой коллекцию "Палитра памяти" представила дизайнер бренда Grape by Yuliya Anodina Юлия Анодина. "Наверное, это отголоски моего детства, то наследие, которое я транслируются в своих коллекциях. На ткани отпечатаны ромашки, березки – то, что окружало меня в деревне у бабушки. Также можно увидеть знаковые фразы Льва Толстого, Михаила Ломоносова. Например, слова "Надо жить, надо любить, надо верить". Второй блок коллекции выдался более камерным. Здесь присутствовал бархат, жемчуга, оборки, воланы. Все это внедрено уже в современные образы", – поделилась тюменка.

Юлия Анодина в последние несколько лет занималась организаторской деятельностью в сфере дизайна. Однажды она поняла, что хочет иначе реализовать себя, "поговорить" через коллекции одежды. Эскизы Юлия отрисовывает сама, а шьют уже портные.

Первая коллекция Юлии Анодиной получила название "Гжель". Она была создана в 2021 году для международного журнала. Одежду показали на платформе Digital Fashion Week. "Так совпало, что 2022 был годом культурного наследия народов России. О коллекции просто гремели. Про нее даже снят клип "Россия моя" певицы Anbela (Ангелина Беликова). Потрясающая песня, видео пользуется популярностью на многих платформах. Вообще эта коллекция – самая титулованная. Она становилась победителем нескольких конкурсов", – добавила участница второй "Недели моды. Сибирь".

У тюменки много планов. 7 апреля она хочет презентовать уже новую коллекцию на Неделе моды в Екатеринбурге.

Одна из коллекций особенно запомнилась посетителям, ведь ее автором является 10-летняя Амелия Бебекина. Необычным помимо создателя одежды была и сама демонстрация. В конце показа по подиуму прошла автор в сопровождении ходулиста. Вещи объединены названием "Живая кукла". "Я коллекционирую будуарных кукол. Старались сделать одежду во французском стиле. Все платья после показа подарим моделям", – рассказала мама юного дизайнера Мария Бебекина.

Это пятая коллекция Амелии Бебекиной. Дизайном она занимается третий год. Девочка создает эскизы. Шьют наряды мама и бабушка. Показы коллекций Амелии Бебекиной прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В Тюмени одежду юного дизайнера показывают второй раз.

Отметим, вторая "Неделя моды. Сибирь" продлится в "ДомЭкспо" до 26 марта. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова