Копии исторических нарядов горожан XIX-XX веков представили в Тюмени 8 Марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкции исторических костюмов горожан XIX-XX веков представили на выставке, которая открылась в ДК "Нефтяник" в Тюмени в Международный женский день, 8 Марта.

Руководитель мастерской "Катя и все ее платья", историк моды Екатерина Макарова решила поделиться плодами трудов последних четырех-шести месяцев. Это 20 комплексов костюмов вместе с нижним бельем, верхней одеждой, шляпками, сумочками, аксессуарами. Екатерина, сообща с другими мастерицами, включенными в проект "По тюменской мостовой", сшила костюмы тюменцев XIX-XX веков, ориентируясь по фондовым коллекциям музея, фотографиям, воспоминаниям.

Кропотливой исследовательской работой она занимается постоянно. Даже вне проекта мастерицы работают в музейном фонде, изучают фотографии, общаются с коллекционерами. "К моменту, когда проект выиграл грант, багаж знаний у нас уже был. Поставили задачу — создать 20 комплектов до определенной даты. Разрабатывали эскизы, более кропотливо замеряли фондовые коллекции", — добавила она.

Также к работе подключились примерно 15 волонтеров, которые по крупицам наполняли проект аксессуарами, изделиями. Некоторые просто пришивали кнопки, но и это была неоценимая помощь, считает историк моды.

На создание того или иного наряда уходит разное время. Бывает, что швеи долго изучают вид платья, тщательно измеряют предметы одежды из фондовой коллекции и шьют потом за два дня. Иногда случается иначе: мастерицы долго шьют, а затем что-то отпарывают, переделывают. На выставке есть откровенно "вредные" платья, говорит Макарова. Случается, что за наряд берется сначала одна мастерица, затем другая.

Руководитель мастерской "Катя и все ее платья" может рассказать про каждый из представленных в фойе ДК "Нефтяник" наряде. Так, отдельно представлены комплекты нижнего белья. Такую красоту, по словам тюменского дизайнера, невозможно скрывать и не рассказать о ней всем.

"Это комплект эпохи модерн. Мы его сшили под "парочку", которая создана по фондовым коллекциям. Ленточный корсет из винтажной тесьмы достаточно облегченный. У него есть косточки, но их немного – только по бокам. Корсет дополнен нижней юбкой и камисолью. Вообще в идеале комплекты нижнего белья были намного больше, чем представлены здесь. Самым нижним слоем служила сорочка, потом — корсет, на нем нижняя юбка, только затем надевали камисоль. Но чтобы выставка была интереснее, мы немного поменяли элементы местами", — сказала она.

Открытие выставки неслучайно назначили на Международный женский день. По словам Екатерины, хотелось наполнить этот день какой-то глубокой красотой с историей, силой характера, духа.

"Изучая костюмы прошлых эпох, мы именно с этим и встречаемся. Несмотря на тяжелые, сложные, грустные времена, женщина умела быть красивой, наряжаться, подавать себя миру в таком ключе. Наша выставка заканчивается периодом Первой мировой войны. Этот момент истории моды тоже очень красив. Хотелось добавить такую жизнеутверждающую ноту в Международный женский день", — отметила Екатерина Макарова.

Для Тюмени этот проект знаковый по нескольким причинам, считает директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев. Во-первых, он про историю, любовь к нашему краю, стране. А во-вторых, проект — про современность. "Несмотря на то, что костюмы, которые мы видим относятся к XIX-XX векам, это актуально и сегодня. По этим мотивам и сегодня создают наряды, которые можно носить. На открытии выставки мы увидели людей в этих образах. Согласитесь, они актуальны и сегодня. Проект важен, поскольку реализуется в нашем городе. Люди живут рядом с нами, творят, создают новые продукты", — рассказал он.

В ДК "Нефтяник" выставка пробудет неделю. Затем ее будут открывать на разных площадках города. Работу экспозиций дополнят лекциями, фото днями и другими событиями. Предполагается, что выставка проработает до 12 июня. Возрастное ограничение: 0+

Отметим, событие проходит в рамках совместного проекта "По тюменской мостовой", реализуемого агентством креативных индустрий и создателем студии исторического костюма и бренда "Катя и все ее платья" Екатериной Макаровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Инна Пахомова