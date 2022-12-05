Внутриквартальный маршрут появится на улице Дзержинского в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Внутриквартальный маршрут появится на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Он будет проходить за усадьбами от Республики до Советской.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Планируем пробивку пешеходной второй оси от улицы Республики до Советской внутри квартальных дворов. Это будет внутриквартальный маршрут за усадьбами с выходом на детскую площадку на Дзержинского перед Советской", - уточнил он.

Все работы по дальнейшему благоустройству, реконструкции первой пешеходной улицы Тюмени начнутся в 2023 году.

В планах администрации города заняться реставрацией старинных усадеб и двух пятиэтажек. Специалисты разрабатывают проектную документацию.

"Разрабатывается проект по улице Володарского, 24, где находится агентство развития креативных индустрий. Закончилась разработка проекта дома по Дзержинского, 30, строение 2, флигель Дома Буркова, где будет Дом Ершова. Сейчас проект проходит госэкспертизу сметной стоимости строительства", - говорит Артём Павлюченко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реставрация Дома Рубцовой по ул. Дзержинского, 34, где размещалась мастерская Шитова, завершится в 2023 году.

В реализацию программы реконструкции домов, имеющих статус объектов культурного наследия, включился и бизнес. Предприниматели города готовы инвестировать средства в восстановление домов на Хохрякова, 24 и Дзержинского, 21, Володарского, 27 и здания по Дзержинского, 12, 14.

Как заметил Павлюченко, к реконструкции планируется и дом 27/1 по ул. Володарского.

Напомним, рабочее открытие ул. Дзержинского прошло 1 декабря. Подрядчик в оптимально короткие сроки выполнил большой объект работ по благоустройству. Сейчас на улице идет подготовка к празднованию Нового года.

Анжела Лебедева