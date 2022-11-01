Поделками тюменских мастеров украсят семиметровую новогоднюю ель на улице Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю ель высотой семь метров установят на первой пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Ее украсят поделками мастеров Тюмени.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев, скорее всего дерево поставят неподалеку от офиса учреждения, в районе ул. Володарского, 24.

"Мы украсим ель гирляндами, шарами, их даст администрация города. Поделки ремесленников станут красивым дополнением. Хотим рядом с елкой поставить табличку с указанием имен мастеров и ссылками на них", - пояснил Краев.

При этом игрушки по размеру и текстуре могут быть разными. Дизайнер затем разместит их по всей высоте и ширине новогоднего дерева.

"Проект добровольческий. Делаем подарок тюменцам своими руками", - добавил гендиректор ТАРКИ.

Предложить игрушку для ели можно, написав Алексею Краеву в Телеграм, ВКонтакте, позвонив по телефону: 8 912 924 50 32.

Добавим, подрядчик уже смонтировал на ул. Дзержинского гирлянду протяженностью 360 метров. Рабочее открытие пешеходной улицы Дзержинского пройдет в начале декабря. Основной объем благоустройства завершен.

Анжела Лебедева