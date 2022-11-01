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Об историческом наследии российских городов расскажет тюменцам эксперт "Стрелки"

Общество, 09:30 10 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Сносить нельзя сохранить: историческое наследие города в восприятии горожан" прочитает руководитель центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) в Тюмени 12 ноября в 13 часов.

Эксперт расскажет, что жители российских городов воспринимают в качестве исторически значимого наследия, как формируются их представления о ценности городской среды, как современные художники и урбанисты могут работать с этими представлениями и какие смыслы и ценности могут восприниматься в качестве "наследия" советских микрорайонов и современных ЖК.

Это вторая открытая лекция в рамках магистерской программы Тюменского государственного университета "Концептуальная урбанистика". Мероприятие организовано при поддержке музейного комплекса им. Словцова и Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Вход свободный.

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# исторические памятники , лекция

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