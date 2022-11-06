Тюменская школа креативных индустрий проводит новый набор

| Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий | Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Основам предпринимательства и созданию креативного продукта обучат участников Тюменской школы креативных индустрий. Набор на второй поток открыт до 17 ноября, занятия начнутся 20 ноября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Образовательный курс рассчитан на предпринимателей и самозанятых. В проект можно зайти с готовым бизнесом или креативной идеей для стартапа. Материалы курса не ограничены географией Тюмени и Тюменской области, знания, полученные за период обучения можно применить в любом регионе России", — рассказал он.

К участию приглашают предпринимателей из сферы архитектуры и урбанистики, дизайна, цифровых систем, моды, кино, музыки и саунд-дизайна, издательской деятельности, организации событий и других. Обучение включает онлайн-курс с лекционными и методическими материалами, домашние задания, обратную связь от преподавателей и встречи офлайн. Занятия для участников проведут эксперты в области креативных индустрий и действующие предприниматели. В числе тем — тестирование и презентация продукта, привлечение инвесторов, ведение финансового учета. Обучение продлится до 30 декабря.

Регистрация для участия в проекте — по ссылке.

Напомним, обучение в первом потоке Тюменской школы креативных индустрий прошли 100 человек. 19 предпринимателей по итогам обучения масштабировали свою деятельность, улучшили продукт и повысили доход.

Организатором Тюменской школы креативных индустрий выступает Тюменское агентство развития креативных индустрий при поддержке администрации города Тюмени и президентского фонда культурных инициатив.

Вера Коршунова