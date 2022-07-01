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В Тюменской школе креативный индустрий прошел выпускной

Общество, 14:09 16 июля 2022

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

100 выпускников Тюменской школы креативных индустрий получили сертификаты об обучении по 4 модулям.

За время обучения 19 тюменцев вместе с экспертами подготовили и защитили бизнес-проекты, которые готовы к реализации.

Второй поток обучающихся приступит к занятиям осенью. При этом Тюменская школа креативных индустрий станет федеральной, так как будет работать не только в очном формате, но и в режиме онлайн. К занятиям смогут подключится предприниматели из всех регионов страны.

Проект "Тюменская школа креативных индустрий" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

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