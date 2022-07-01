В Тюменской школе креативный индустрий прошел выпускной

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

100 выпускников Тюменской школы креативных индустрий получили сертификаты об обучении по 4 модулям.

За время обучения 19 тюменцев вместе с экспертами подготовили и защитили бизнес-проекты, которые готовы к реализации.

Второй поток обучающихся приступит к занятиям осенью. При этом Тюменская школа креативных индустрий станет федеральной, так как будет работать не только в очном формате, но и в режиме онлайн. К занятиям смогут подключится предприниматели из всех регионов страны.

Проект "Тюменская школа креативных индустрий" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.