15 предпринимателей Тюменской области пройдут обучение в акселераторе креативных индустрий

| Фото: vk.com/tarkitmn | Фото: vk.com/tarkitmn

Интенсив "Акселератор креативных индустрий" открылся в Тюмени 8 ноября. Его участниками стали 15 предпринимателей Тюменской области из сфер дизайна, цифровых систем, медиа, визуального, прикладного искусства, архитектуры, моды. Их познакомили с двухмесячной программой обучения, с наставниками.

Один из них – председатель комитета по наставничеству ТРО "Опора России" Владислав Самойлов - отметил, что главный посыл для обучающихся - верить в себя, общаться и объединяться с единомышленниками, придерживаться сценария "Идея - Действия - Результат".

"Тюменская область всегда была прогрессивной, а предпринимательское сообщество активным, поэтому мы стабильно растём. Так и с креативными индустриями - у нас достаточно творческих предпринимателей и это сфера сейчас расширяется", - уверен Самойлов.

Наставник считает, что сейчас важно формировать спрос, создавать среду, запускать крупные инфраструктурные проекты.

Как рассказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, у каждого из 15 участников акселератора годовой оборот бизнеса составляет от двух до пяти миллионов рублей. Есть стратегический план на дальнейшее развитие деятельности.

"В качестве экспертов мы пригласили успешных предпринимателей Тюмени, годовой оборот которых превышает оборот участников в два–три раза", — сказал он.

Личные встречи с наставниками пройдут с 10 по 13 ноября. Действующие предприниматели крупных и успешно развивающихся бизнесов Тюменской области помогут участникам выявить конкретные цели и составить план по достижению намеченных результатов.

В программе акселератора: образовательные встречи, домашние задания, непрерывный онлайн и офлайн-нетворкинг, работа с наставниками в чате, встречи с единомышленниками из сферы креативных индустрий и инвесторами. Образовательный интенсив завершится встречей с инвесторами 23 декабря.

Организаторами "Акселератора креативных индустрий" являются Тюменское агентство развития креативных индустрий и Тюменское региональное отделение "Опора России".

Анжела Лебедева