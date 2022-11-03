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Креативные тюменцы могут вписать свои имена в каталог создателей городских проектов

Общество, 17:35 03 ноября 2022

сообщество "Театр "Гелиос". Огненное и световое шоу, Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Театр "Гелиос". Огненное и световое шоу, Тюмень" во ВКонтакте

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Креативные тюменцы, которые придумывают и реализуют локальные замыслы, могут пополнить каталог создателей городских проектов. Перечень представлен на сайте "Конторы пароходства".

Сейчас в каталоге числятся 118 создателей. В него вошли музыканты, художники, керамисты, дизайнеры, театралы, которые развивают бренды и воплощают уникальные проекты в Тюмени. Как рассказали в "Конторе пароходства", к концу 2022 года каталог дополнят дизайнеры одежды.

По словам менеджера отдела поддержки создателей Софьи Брудковой, команду "Конторы пароходства" часто просят поделиться контактами местных авторов, рассказать про значимые проекты региона. Поэтому всех креативных тюменцев решили собрать в полноценную базу, чтобы люди могли находить тех, кто им нужен.

Создатели перечислены на странице проекта в алфавитном порядке. В анкете каждого указаны координаты для связи. Авторы проектов и различных инициатив разделены по направлениям: "Современное искусство", "Хореография", "Театры", "Ремесло", "Проекты о городе", "Инвент", "Косметика".

Желающие увидеть свое имя в "Каталоге создателей", должны прислать портфолио и работы менеджеру Софье Брудковой. Их активность должна быть креативной, досуговой, вносить вклад в экономику города.

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# Контора пароходства , креативные индустрии

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