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Тюменским предпринимателям из сферы креативных индустрий помогут найти инвесторов

Экономика, 14:28 25 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Для предпринимателей и самозанятых Тюменской области открыта регистрация на двухмесячный образовательный интенсив "Акселератор креативных индустрий". Участники интенсива проработают свои проекты с ведущими экспертами и встретятся с потенциальными инвесторами и представителями власти.

Пройти интенсив приглашают предпринимателей и самозанятых из сферы креативных индустрий с размером годового оборота бизнеса более 2 млн рублей в год. Это представители направлений: арт-индустрия, народные промыслы, музыка, кино и анимация, фотография, издательская деятельность, ИТ и видеоигры, архитектура, дизайн, библиотеки, архивы, музеи, культурное наследие и других.

Наставниками для участников акселератора станут действующие предприниматели крупных и успешно развивающихся бизнесов региона. Они помогут найти новые точки роста и слабые места, прописать финансовую модель и бизнес-план, разобраться, как выстраивать продвижение в социальных сетях, и освоить методики управления персоналом.

Чтобы стать участником, необходимо подать заявку до 28 октября. Организаторы пригласят на собеседование, результаты будут известны 31 октября. Всего отберут 15 участников.

Образовательная программа в офлайн и онлайн форматах с домашними заданиями, нетворкингом, работой с наставниками и завершающей встречей с инвесторами пройдет с 1 ноября по 23 декабря.

Организаторы мероприятия — Тюменское агентство развития креативных индустрий и Тюменское региональное отделение "Опора России".

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# креативные индустрии

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