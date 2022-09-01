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Проекты по развитию креативных индустрий представят в Тюмени

Общество, 11:13 29 сентября 2022

из сообщества "Тюменская школа креативных индустрий" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская школа креативных индустрий" во ВКонтакте

Презентацию новых образовательных проектов, направленных на формирование компетенций создания и вывода на рынок продуктов креативных индустрий проведут в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 3 октября. Начало — в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Первый проект "Тюменская школа креативных индустрий" имеет гибридный формат. Это серия образовательных интенсивов от региональных экспертов для самозанятых и предпринимателей. Еще одна инициатива - "Акселератор креативных индустрий" - проводится в оффлайн-формате.

Участие в проектах смогут принять все желающие, прошедшие отбор. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+

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# креативные индустрии , проекты

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