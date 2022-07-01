Креативное пространство "Путь мастера" открыли в Заводоуковске

предоставлено АНКО "Путь мастера" предоставлено АНКО "Путь мастера"

Центр креативных проектов "Путь мастера" открыли в Заводоуковске 3 июня. Основное его предназначение - это включение местных мастеров в социально-экономическую жизнь округа и области, об этом рассказала учредитель автономной некоммерческой организации Анастасия Клёвина.

"Мы вместе с командой - это Ярославна Викулова, директор, Ольга Иванова, пиар-менеджер, Вера Недякина, главный креативщик - создали реестр мастеров Заводоуковского городского округа, опубликовали его на сайте администрации. Пока в него входят 42 мастера, но список дополняется постоянно. Проводим мастер-классы с привлечением разных мастеров для детских инклюзивных групп. Участвуют как мастера с опытом, так помогаем новичкам попробовать себя в проведении мастер-классов", - говорит Анастасия.

Команда креативного центра помогает местным мастерам с участием в ярмарках, которые проходят не только в Заводоуковске, но и Тюмени, такие как фестивали "Джем", "Своё".

Как заметила Анастасия Клевина, до этого в ярмарках участвовали не более 10 мастеров, а сейчас в два рала больше. Также для мастеров, потенциальных предпринимателей прошел семинар "Самозанятый. Быть или не быть?" со спикерами от "Опоры России", местного центра занятости и инвестагентства Тюменской области.

"Сейчас ведем переговоры с предпринимателями по созданию сувенирного магазина "Сделано в Заводоуковске". В планах на август - октябрь 2022 года - участие в грантах, готовим два проекта, проведение городского фестиваля и квеста", - поделилась учредитель заводоуковского креативного пространства.

Анжела Лебедева