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Строительство тепловых сетей на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени завершат в июле 

Общество, 18:08 16 июня 2022

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Строительно-монтажные работы по реконструкции павильонов учета и капитальному ремонту тепловых сетей по ул. Дзержинского в Тюмени завершатся до 29 июля. Работы на участке в створе Осипенко - Советская уже завершены. Вскоре рабочие закроют часть улицы от Советской до Володарского.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в УСТЭК.

Компания вместе с СУЭНКО, Росводоканалом участвует в реконструкции Дзержинского с весны 2022 года, точнее, с 16 мая. "С этого дня бригада УСТЭК начала работать в границах Республики - Осипенко. Объективно работу усложнила погода. Рабочие ведут постоянную откачку воды из траншеи, увеличилось время выполнения ряда технологических процессов: земляные работы, гидроизоляция, благоустройство. Завершить строительно-монтажные работы планируется 29 июля", - сказали эксперты.

Тюменский водоканал свою часть работ по замене сетей водоснабжения на улице Дзержинского выполнил, заменено около 700 метров. Работники выполнили переключение. Абоненты получают воду по новым сетям.

Напомним, параллельно с ресурсоснабжающими организациями на улице Дзержинского уже работает основной подрядчик по благоустройству – тюменская компания "Региональные строительные технологии". Контракт с ней рассчитан на 2022 и 2023 г.

При переводе ул. Дзержинского из проезжей в пешеходную применят технологии smart сity: уникальная подсветка, гирлянды по всей длине, система навигации, которой до сих пор в Тюмени не было. Подрядчик смонтирует автоматическую систему полива. Озеленение будет многоярусное - многолетние растения, хвойные и лиственные деревья. Только большемерных деревьев посадят 500.

Протяженность ул. Дзержинского, где пройдут работы по реконструкции и благоустройству - 700 метров. Здесь будет всего один регулируемый перекресток с ул. Советской, а Володарского, Хохрякова станут тупиковыми.

Напомним, из бюджета администрации Тюмени на реконструкцию, модернизацию и благоустройство ул. Дзержинского направлено 510 млн рублей.

Анжела Лебедева

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# пешеходная улица , улица Дзержинского

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