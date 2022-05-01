Ученики Тюменской школы креативных индустрий рассказали, чего ждут от учёбы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой предприниматель, основатель сервиса для создания электронного меню Александр Вилисов прошел отбор в первый поток Тюменской школы креативных индустрий, которую открыли в Конторе пароходства 30 мая. Научиться правильно продавать свой продукт – основное для чего тюменский IT-специалист решился на учебу.

"Я с командой сделал сервис для создания электронного меню, он называется Easy QR. На данный момент у нас 14 клиентов по всей России, из них четверо в Тюмени. Мы только учимся, поэтому надо учиться, масштабироваться и продвигаться. Я надеюсь получить знания как правильно продавать, тем более еще и с креативом", - рассказал он в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

За новыми знаниями и коммуникациями пришел в школу креативных индустрий основатель и директор продюсерского центра "Мир кино", тюменец Максим Габула. За рынке киноиндустрии он около 10 лет, за это время, отмечает Максим, в Тюменской области появились серьезные площадки, центры, которые создают кино. Сегодня есть возможность создать здоровую конкурентную среду.

"Я семь лет занимаюсь с детьми в сфере киноиндустрии, у нас готовится к выходу крупный продукт. Первое для чего я здесь – найти людей, которые готовы сотрудничать, объединяться. Мы люди творческие, каждый найдет для себя то, что ищет", - уверен Максим.

Занятия в школе креативных индустрий для 100 тюменцев начнутся с 6 июня по 9 июля. 30 преподавателей - действующие предприниматели региона - проведут 16 занятий в четырех блоках: исследование, прототип, производство, рынок. Второй этап обучения в школе намечен на осень.

Напомним, проект ТАРКИ поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Помимо гранта фонда - 439 тыс. рублей, авторы вложат в проект 1 млн 639 тыс. рублей.

Анжела Лебедева